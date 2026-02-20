Po 24 letih padel rekord Jolande Čeplak

Najboljši izid mitinga je dosegla olimpijska zmagovalka Keely Hodgkinson, ki je zrušila dosedanji rekordni dosežek. Tega je naša Jolanda Čeplak odtekla v finalu dvoranskega evropskega prvenstva 3. marca leta 2002 na Dunaju, kjer je presenetila domačo favoritinjo Stephanie Graf.

Rekord Jolande Čeplak je veljal vse od leta 2002. FOTO: Profimedia

Prav na ta dan v avstrijski prestolnici, ko je Čeplak tekla edini doslej še veljavni slovenski atletski svetovni rekord, je bila Hodgkinson rojena. "Bogu hvala. No, to je bilo res zabavno danes. Tega sem se zelo veselila že nekaj tednov, zato hvala za neverjetno publiko, ki se je danes zbrala. Nisem tekla sama, tukaj sem imel veliko pomoč gledalcev," je po tekmi pred več kot šest tisoč gledalci povedala Hodgkinson.

Keely Hodgkinson je porušila svetovni rekord Jolande Čeplak. FOTO: Profimedia

Lani je napovedi in načrte 23-letne Britanke, da preseže rekord slovenske atletinje, odpihnila poškodba. Po izpuščeni dvoranski sezoni je bila lani v Tokiu na SP bronasta, to zimo pa je dvakratna svetovna podprvakinja že prejšnjo soboto brez narekovalke ritma na domačem prvenstvu odtekla 1:56,33. V Franciji je bila dvakratna evropska prvakinja v dvorani in na prostem tokrat sekundo in pol hitrejša.

Slavila tudi Šutej

Tina Šutej je v francoskem Lievinu prišla do nove zmage. Višino 4,45 m je premagala v prvem, 4,60 m pa v tretjem skoku. Na 4,70 m je bila vnovič prek letvice v prvem poskusu, na 4,77 m pa je bila trikrat neuspešna. S tem je ponovila izid s svoje prve tekme v sezoni in za 10 cm zaostala za slavjem na drugi tekmi, ko je zmagovito višino preskočila prvič.

Tina Šutej FOTO: Profimedia

Tudi tekmovalki na drugem mestu v skoku s palico sta preskočili 4,70 m. To mesto sta si s tretjima uspešnima skokoma na 4,70 m presenetljivo razdelili Novozelandka Imogen Ayris, katere največji uspeh je bil bron s tekme britanske skupnosti narodov leta 2022, in Katie Moon iz ZDA. Slednja je septembra lani v Tokiu tretjič v nizu osvojila zlato na svetovnem prvenstvu, do brona pa je takrat prišla Šutejeva.

Tina Šutej FOTO: Profimedia

"Vesela sem, da sem spet zmagala, čeprav se pred samo tekmo nisem počutila 100 odstotno. A sem šla v nastop s pozitivno miselnostjo. Vedela sem, da lahko tudi z malo slabšo dnevno formo skočim visoko," je za STA povedala Šutej. "Imela sem težave na 4,60 m, potem sem se zbrala in nadaljevala tekmo. Potem sem se iz skoka v skok bolje počutila. Na koncu sem bila malo jezna, ker bi lahko skočila državi rekord. A ta bo prišel, sem v dobri formi in zdrava," je pred naslednjo tekmo v nedeljo v Franciji dodala Šutej.

