Po aferi iz Seefelda poziv k boljšim strategijam proti dopingu

Kot piše nemška tiskovna agencija dpa, je Detlef Thiemeiz bavarskega protidopinškega laboratorija v Kreischi v vlogi nadzornega strokovnjaka spremljal ves proces in ocenil, da je glavni obtoženi "profesionalno in brez milosti izkoristil v luknje v postopkih". Najbolj dovajanje sveže krvi športnikom tik pred nastopi, ko so bili lahko že prepričani, da jim na novo testiranje ne bo treba več.

Thieme trdi, da je sojenje pokazalo potrebo po še bolj ciljno naravnanem testiranju športnikov, če želijo povečati učinkovitost. Pri tem izpostavlja, da se je treba v prvi fazi osredotočiti predvsem na posamezne športne panogo. In kar je pravzaprav posebej enostavno, pred tekmami je treba iskati morebitna vbodna mesta igle, ki bi vzbujala sum, nepravilnosti. Več športnikov je na sojenju namreč potrdilo, da jim denimo nikoli niso pregledali žile na pregibu podlahti in nadlahti.

Kot še pravi Thieme, je bil začuden, kako natančno so bili o svojih krvnih vrednostih v tem primeru ob zdravniku Marku Schmidtuiz Erfurta o krvnih vrednostih obveščeni tudi športniki sami, pa tudi, kako hitro se vse novosti v boju proti dopingu razširijo pri kršiteljih. Pri tem je zahteval bolj enostavno in manj birokratsko menjavo informacij.