Po bolečem remiju z Egiptom tudi o zakulisnih igricah organizatorjev SP

Čeprav ne naši rokometaši ne strokovno vodstvo ne išče praznih izgovorov za boleč izpad iz nadaljnjih bojev, pa se vendarle poraja vprašanje, kaj za vraga je šlo tako zelo narobe, da so trije pomembni člani slovenske izbrane vrste ( Staš Skube , Dragan Gajić in Blaž Blagotinšek ) izpadli iz vseh kombinacij za tekmo že dan pred njo, preostala deveterica pa je imela na sam dan odločilnega obračuna tako hude prebavne težave, da je komaj zbrala zadosti moči za igranje.

Kot v slovenskem rokometnem taboru poudarjajo v daljšem zapisu za medije, je več kot očitno, da so se največje (zdravstvene) težave začele ravno po petkovi tekmi s Švedsko, do nedeljske odločilne tekme z gostiteljem svetovnega prvenstva, Egiptom, pa so se le še stopnjevale.

"Vse skupaj le še dodatno izkazuje nedorečeno organizacijo prvenstva. Dejstvo je, da smo imeli v zadnji noči in na dan tekme ogromno zdravstvenih težav. Če se spomnite, smo jih imeli s Tilnom Kodrinom in Urhom Kastelicem sicer v drugi obliki tudi že prej. Zato absolutno ne moremo biti zadovoljni z organizacijo letošnjega svetovnega prvenstva v Egiptu,"dan po zaključku slovenskih nastopov v Egiptu razmišlja generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije Goran Cvijić. "Po odigrani tekmi in uradni prijavi zaradi zdravstvenega stanja igralcev so se nam oglasili z egiptovskega ministrstva za zdravje, a bistvenih sprememb ne pričakujem, dokler bo Mednarodna rokometna zveza (IHF) delovala tako, kot deluje," še dodaja Cvijić.

"Kar dvanajst igralcev naše reprezentance se je v 24 urah pred našo zadnjo tekmo v Egiptu zastrupilo s hrano. Pa to ni bila 'virozica'. Fantje so kričali od bolečin, bruhali in hiteli na stranišča, kot bi jim šlo za življenja. Čez noč sta obležala Staš Skube in Dragan Gajić, tik pred tekmo se je v garderobi od bolečin v (se oproščamo) lastnih izbljuvkih sesedel naš največji in najmočnejši mož Blaž Blagotinšek, ki so ga prepeljali nazaj v hotel. Kar devet fantov pa se je kljub slabemu počutju odločilo vztrajati zase, za ekipo, za preboj v četrtfinale, med osem najboljših reprezentanc sveta. Za Slovenijo! Enotno, športno združeno državo, ki jo imamo vsi najraje na svetu. Iz kakšnega testa smo, bomo pokazali že v naslednjih akcijah, saj nas letos čakajo še številni izzivi. Naše težave odgovornih niso pretirano zanimale. A vseeno smo s pomočjo uradne zdravniške službe prvenstva ob vrnitvi v hotel po tekmi naredili uradni zapisnik vsega, kar se je zgodilo, in stanja naših izmučenih, obolelih igralcev. To se na tej ravni tekmovanja gotovo ne bi smelo zgoditi," so še zapisali v izjavi za javnost pri Rokometni zvezi Slovenije.