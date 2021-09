Po Celjanih izpadli tudi Trebanjci

Rokometaši trebanjskega Trima niso unovčili kapitala s prve tekme proti tekmecem iz Holstebroja. Po domači zmagi pred tednom dni z 31:25 so na današnji povratni tekmi v Hamletovi deželi izgubili z 28:35 in končali svojo evropsko pot v tej sezoni. Identično usodo so dan pred tem doživeli tudi igralci Celja Pivovarne Laško, po domači zmagi s 33:29 so na povratnem dvoboju klonili proti danskemu GOG Gudmeju s 25:36.

Izbranci trebanjskega trenerja Uroša Zormana so po zmedenem uvodu in zaostanku 1:4 le strnili svoje vrste in po dveh golih Gala Cirarja in enega Tošeta Ončeva v osmi minuti izenačili na 4:4. Do 18. minute so bili enakovredni gostiteljem, po zaostanku 8:9 pa so povsem popustili.

V njihovi igri je začelo kapljati in curljati na vse strani. Vse to so pridoma izkoristili telesno močni Danci in že v 25. minuti, ko so povedli s 14:8, nevtralizirali zaostanek šestih golov s prve tekme pred tednom dni na Dolenjskem, do konca prvega polčasa pa je primanjkljaj slovenskih podprvakov že narasel na sedem zadetkov (9:16).

Trebanjska zasedba v drugi polovici dvoboja ni našla ustreznega orožja za igro Holstebroja. V prvih petih minutah drugega polčasa je resda naredila delni izid 4:1 in se približala na štiri gole (13:17), nato pa znova občutila moč danske zasedbe, ki si je priigrala še devet golov prednosti (29:20, 30:21 in 31:22).