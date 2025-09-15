Svetli način
Po Čilu je zdaj prišel še čas za Bolgarijo

Manila, 15. 09. 2025 07.48 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v soboto letošnje svetovno prvenstvo na Filipinih odprla s prepričljivo zmago nad Čilom. V Pasayu na obrobju Manile slovenske odbojkarje danes čaka precej težja naloga, kot jo je predstavljal južnoameriški tekmec, saj se bodo ob 11.30 merili z Bolgari, ki so za uvod premagali Nemčijo.

Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so kljub spremenjeni zasedbi v letošnjem reprezentančnem poletju zmagovito začeli svoje tretje SP. Mešanica izkušenj in mladosti se je proti Čilu izkazala za odlično.

V prvih dveh nizih so sicer Čilenci dlje časa še držali stik, a so Slovenci v zaključku nizov odigrali precej bolje od tekmecev in ju gladko dobili. V tretjem nizu je bila Slovenija zelo prepričljiva.

A če so bili Slovenci pred dvobojem s Čilom izraziti papirnati favoriti - pred začetkom SP je bila Slovenija sedma, Čile pa 27. na svetovni jakostni lestvici, pa bodo Bolgari povsem drugačen test.

Slovenski odbojkarji so na uvodni tekmi SP-ja premagali Čile
Slovenski odbojkarji so na uvodni tekmi SP-ja premagali Čile FOTO: FIVB

Bolgarija je v soboto prvenstvo prav tako začela z zmago, potem ko je brez oddanega niza ugnala Nemčijo. Bolgari so maratonski prvi niz dobili s 40:38, tudi v ostalih dveh pa nadzorovali potek in slavili na krilih 27 točk Aleksandra Nikolova.

Bolgari so na svetovni lestvici precej bližje Slovencem, po rezultatih prvih dveh dni SP so se povzpeli na 12. mesto. Slovenci so napredovali na šesto, tudi po zaslugi presenetljivega poraza Japonske proti Turčiji. Bolgari so v preteklosti Slovencem že povzročali kar nekaj težav, nazadnje tudi junija letos v ligi narodov, ko je bila Bolgarija boljša s 3:1.

Pred dvobojem Slovenije in Bolgarije bodo svojo drugo tekmo v tej skupini ob 7.30 po srednjeevropskem času odigrali Nemci in Čilenci.

borjac
15. 09. 2025 09.53
+1
Srečno Slovenija , od zmage do zmage naprej !!!
Ali63
15. 09. 2025 09.27
Dajmo fantje, navijamo za vas!!
