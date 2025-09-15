Po Čilu je zdaj prišel še čas za Bolgarijo

Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so kljub spremenjeni zasedbi v letošnjem reprezentančnem poletju zmagovito začeli svoje tretje SP. Mešanica izkušenj in mladosti se je proti Čilu izkazala za odlično.
V prvih dveh nizih so sicer Čilenci dlje časa še držali stik, a so Slovenci v zaključku nizov odigrali precej bolje od tekmecev in ju gladko dobili. V tretjem nizu je bila Slovenija zelo prepričljiva.
A če so bili Slovenci pred dvobojem s Čilom izraziti papirnati favoriti - pred začetkom SP je bila Slovenija sedma, Čile pa 27. na svetovni jakostni lestvici, pa bodo Bolgari povsem drugačen test.
Bolgarija je v soboto prvenstvo prav tako začela z zmago, potem ko je brez oddanega niza ugnala Nemčijo. Bolgari so maratonski prvi niz dobili s 40:38, tudi v ostalih dveh pa nadzorovali potek in slavili na krilih 27 točk Aleksandra Nikolova.
Bolgari so na svetovni lestvici precej bližje Slovencem, po rezultatih prvih dveh dni SP so se povzpeli na 12. mesto. Slovenci so napredovali na šesto, tudi po zaslugi presenetljivega poraza Japonske proti Turčiji. Bolgari so v preteklosti Slovencem že povzročali kar nekaj težav, nazadnje tudi junija letos v ligi narodov, ko je bila Bolgarija boljša s 3:1.
Pred dvobojem Slovenije in Bolgarije bodo svojo drugo tekmo v tej skupini ob 7.30 po srednjeevropskem času odigrali Nemci in Čilenci.
