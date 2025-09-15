Po Čilu je zdaj prišel še čas za Bolgarijo

Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so kljub spremenjeni zasedbi v letošnjem reprezentančnem poletju zmagovito začeli svoje tretje SP. Mešanica izkušenj in mladosti se je proti Čilu izkazala za odlično.

V prvih dveh nizih so sicer Čilenci dlje časa še držali stik, a so Slovenci v zaključku nizov odigrali precej bolje od tekmecev in ju gladko dobili. V tretjem nizu je bila Slovenija zelo prepričljiva.

A če so bili Slovenci pred dvobojem s Čilom izraziti papirnati favoriti - pred začetkom SP je bila Slovenija sedma, Čile pa 27. na svetovni jakostni lestvici, pa bodo Bolgari povsem drugačen test.