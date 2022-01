Danci, Španci in Švedi polfinalisti rokometnega EP

Junak tekme je bil Valter Chrintz, ki je bil s stoodstotnim izkupičkom strelov najboljši strelec svoje ekipe, bil pa je tudi strelec zadnjega gola 15 sekund pred koncem tekme, uspešen je bil s sedmih metrov. Norvežani so imeli nato še priložnost za izenačenje in napredovanje, toda Sander Sagosen je štiri sekunde pred koncem zadnji strel na tekmi zgrešil.

Norvežani so vodili praktično vso tekmo. Malo pred koncem prvega dela je njihova prednost znašala šest golov, še dobrih šest minut pred koncem so vodili za štiri. Toda do konca niso več dosegli gola, Švedi pa pet, kar je zadostovalo za njihovo nepopisno veselje po zvoku sirene.

Prvi so se Dancem v polfinalu pridružili branilci naslova Španci, ki so se med najboljše štiri uvrstili šestič zapovrstjo. Proti ekipi, ki je doslej v skupini osvojila le točko, so se namučili. Začetek sicer ni kazal na to, saj so si hitro priborili štiri gole prednosti (6:2). A Poljaki se niso dali, tekmecem so ves čas dihali za ovratnik, nekajkrat izenačili, v prednosti pa niso bili nikoli. V zadnji minuti so imeli dvakrat priložnost, da bi iztržili točko, a se je dvakrat izkazal španski vratar Rodrigo Corrales.

Agustin Casado in Ferran Sole sta pri zmagovalcih zbrala štiri zadetke, Corrales je imel osem obramb. Arkadiusz Moryto je bil s šestimi goli najboljši strelec Poljske.

Za zadnje mesto v polfinalu se bosta v sredo borili olimpijski prvak Francija in Islandija.

- skupina 2 (Bratislava):

- torek, 25. januar:

Poljska - Španija 27:28 (13:14)

Nemčija - Rusija 30:29 (16:12)

Švedska - Norveška 24:23 (9:14)