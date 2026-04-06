Po dolgih letih v svetovnem pokalu: Slovenija spet na vaterpolskem zemljevidu

Ljubljana, 06. 04. 2026 12.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenska vaterpolo reprezentanca (U16)

Slovenski vaterpolisti so odpotovali na Malto na svetovni pokal divizije 2. V predtekmovanju Slovenijo čakajo tekme z Nemčijo, Slovaško in Gruzijo, glede na dosežke pa nato tekme za razvrstitev.

Mirko Vičević verjame, da lahko prispeva svoj delež k boljšemu jutri slovenskega vaterpola.
FOTO: ZVDS

Članska reprezentanca je januarja že tretjič zaporedoma nastopila na evropskem prvenstvo. Pod novim vodstvom, lani je vodenje zveze prevzel Zoran Stevanović, pa ima ekipa vse več ciljev in mednarodnih primerjav. Prvič bo izbrana vrsta nastopila tudi na svetovnem pokalu. "Kolikor se sam spomnim, članska ekipa že dolgo ni nastopila v okviru tekmovanj World Aquatics oziroma nekdanje Fine. Vaterpolo v Sloveniji se razvija, prav s takimi tekmami pa rastemo in lahko postanemo vedno boljši. Za igralce je to nedvomno zelo pozitivna izkušnja, kjer lahko samo pridobijo," je pred potjo na sredozemski otok dejal nekdanji dolgoletni reprezentant, zdaj pa pomočnik selektorja Teo Galić.

V dvoboju z Nemci, Slovaki in Gruzijci bodo vsaj pred prvim sodniškim žvižgom v vlogi favoritov tekmeci. Posebej zanimivo bo videti, kako se bosta znašla vratarja Žan Smolič in Bor Udovču, saj manjkata Milan Bulajić in izkušeni Jure Beton, ki sta v preteklih reprezentančnih akcijah nosila glavno breme. V primerjavi z evropskim prvenstvom manjkajo tudi Aleksander Paunović ter poškodovana Nikola Miletić in kapetan Jaša Kadivec. Kapetanska vloga je zato pripadla Aljažu Troppanu. Z Vukom Petrovićem, Davidom Berićem in Brankom Kirasićem je v ekipi tudi peščica novincev in če bo reprezentanca poleti nastopila še na sredozemskih igrah v Tarantu, bo vsekakor narejena dobra podlaga za naslednje kvalifikacije in četrti zaporedni nastop na EP.

Preberi še Ime vojnega zločinca poskrbelo za vaterpolsko dramo v Črni Gori

"Svetovni pokal ni tako prepoznaven kot evropsko ali svetovno prvenstvo, se pa za nekatere reprezentance, ki ciljajo na najvišja mesta, tukaj ponuja vozovnica za SP, zato nihče tukaj ne bo nastopal z nekakšno rezervo. Naš cilj je da damo vse od sebe in se pokažemo v čim boljši luči, pa da se pomerimo tudi s kakšno reprezentanco, ki ni iz Evrope. Da vidimo tudi, kjer smo v svetovnem nivoju. Računam, da se bomo dobro izkazali," pa je za vaterpolsko zvezo tik pred odhodom povedal Troppan.

V predtekmovanju je ekipa, s katero Slovenija po tradiciji igra dobro, Slovaška. Še večje možnosti za uspeh pa naj bi imela ekipa v drugem delu, ko jo čakajo še tri tekme, glede na razplet v ostalih skupinah. "Svetovni pokal je super pomembno tekmovanje. Tukaj so najboljše države z vsega sveta in za nas je to edinstvena priložnost, da se pomerimo z njimi. Vsekakor bo to poseben izziv," pa pravi črnogorski strokovnjak in selektor reprezentance Mirko Vičević.

