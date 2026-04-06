Po dolgih letih v svetovnem pokalu: Slovenija spet na vaterpolskem zemljevidu

Članska reprezentanca je januarja že tretjič zaporedoma nastopila na evropskem prvenstvo. Pod novim vodstvom, lani je vodenje zveze prevzel Zoran Stevanović, pa ima ekipa vse več ciljev in mednarodnih primerjav. Prvič bo izbrana vrsta nastopila tudi na svetovnem pokalu. "Kolikor se sam spomnim, članska ekipa že dolgo ni nastopila v okviru tekmovanj World Aquatics oziroma nekdanje Fine. Vaterpolo v Sloveniji se razvija, prav s takimi tekmami pa rastemo in lahko postanemo vedno boljši. Za igralce je to nedvomno zelo pozitivna izkušnja, kjer lahko samo pridobijo," je pred potjo na sredozemski otok dejal nekdanji dolgoletni reprezentant, zdaj pa pomočnik selektorja Teo Galić.

V dvoboju z Nemci, Slovaki in Gruzijci bodo vsaj pred prvim sodniškim žvižgom v vlogi favoritov tekmeci. Posebej zanimivo bo videti, kako se bosta znašla vratarja Žan Smolič in Bor Udovču, saj manjkata Milan Bulajić in izkušeni Jure Beton, ki sta v preteklih reprezentančnih akcijah nosila glavno breme. V primerjavi z evropskim prvenstvom manjkajo tudi Aleksander Paunović ter poškodovana Nikola Miletić in kapetan Jaša Kadivec. Kapetanska vloga je zato pripadla Aljažu Troppanu. Z Vukom Petrovićem, Davidom Berićem in Brankom Kirasićem je v ekipi tudi peščica novincev in če bo reprezentanca poleti nastopila še na sredozemskih igrah v Tarantu, bo vsekakor narejena dobra podlaga za naslednje kvalifikacije in četrti zaporedni nastop na EP.