Vorarlberg prekinil serijo zmag Olimpije

A obstaja še nekaj teoretičnih možnosti za skok na šesto mesto, ki kot zadnje omogoča neposredno uvrstitev v končnico. Pred petkovim dvobojem je Ljubljančane po štirih zaporednih zmagah do tja ločilo sedem točk, a bo zdaj po današnjem porazu to mesto še vedno bolj teoretična želja.

Potem ko so v torek Ljubljančani premagali enega od sosedov na lestvici Pustertal po podaljšku s 4:3, danes v obračunu s še eno ekipo, ki je približno enakovredna (ekipa iz Feldkircha je trenutno kot deseta na zadnjem rešilnem mestu za končnico) niza zmag ni podaljšala na pet.

Prva tretjina je bila sicer solidna in domači so po zaslugi natančne podaje Žige Pavlina in dobre reakcije Trevorja Goocha tudi povedli že v uvodu prve tretjine. A že takrat so gostje imeli pobudo in več strelov, toda vratar Lukaš Horak ni klonil.

So pa gostje stopnjevali pritisk v nadaljevanju, sad takšne igre pa je bilo najprej izenačenje, ko so s prvim strelom zadeli okvir vrat, nato pa premagali Horaka. Že nekaj minut pozneje pa so tudi povedli.

V zadnji tretjini so domači sicer poskušali priti vsaj do izenačenja, vendar si niso pripravili pravih nevarnih priložnosti pred vrati Davida Madlernerja. Ko pa so imeli gostje nato igralca več, je slovenski reprezentant Luka Maver poskrbel za 3:1 in s tem velik korak do zmage. Domači so že več kot tri minute pred koncem zaigrali brez vratarja, toda posledica je bil še četrti gol v mreži domače ekipe v zadnji minuti.

Zdaj na lestvici Olimpija ostaja deveta z 58 točkami, do šestega mesta jo po novem loči šest točk, pred 11. mestom in Vienno Capitals pa ima 14 točk naskoka.

Tretja od treh domačih tekem bo na sporedu že v soboto, tekmec pa Innsbruck, ki kot peti tudi še ni povsem varen za neposredno uvrstitev v končnico.