Po Đuriću je tekmovanjem v slovo pomahal tudi Fabčič

Dejan Fabčičje sicer specialist interne medicine, ki deluje v ambulanti za sladkorno bolezen in bolezni ščitnice v Novi Gorici.

"Vsaka zgodba se enkrat konča in za tole mojo kajakaško je zdaj pravi čas. V teh dneh bi se moral boriti za vozovnico za paralimpijske igre v Tokiu, pa nam je kvalifikacije ta virus odpihnil v negotovost enkrat v naslednje leto," je v sporočilu zapisal Fabčič.

Njegov največji uspeh je bronasta kolajna z evropskega prvenstva v parakajakaštvu v Moskvi leta 2016, bil pa je tudi drugi na tekmi svetovnega pokala, peti na svetovnem prvenstvu in šesti na paralimpijskih igrah v Riu de Janeiru.

"To so mejniki, ki se jih bom rad spominjal. Bila so naporna, vendar zelo lepa leta, polna lepih dogodkov in pripetljajev, ki zdaj postajajo spomini. Hvala vsem, ki ste mi pomagali in navijali zame. Veliko vas je in se bojim, da bi koga pozabil, če bi našteval. Šport je moje življenje in bo zagotovo še naprej redni del mojega vsakdana. Izzivov in idej imam še veliko," je še dodal Fabčič.