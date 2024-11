'Čas je za maščevanje'

OGLAS

Ljubljančanke so odločne, da je čas za vrnitev v zmagovalni ritem. Tjaša Stanko, nekdanja rokometašica Metza, se zaveda kakovosti francoskih tekmic, vendar je prepričana o dobrih možnostih Ljubljančank za veliki skalp. "Skrivnosti ni, vse ekipe se dobro poznamo, smo pa skupaj z Metzem trenirali pred začetkom sezone in odigrali dve tekmi. Letos imamo v ekipi kar nekaj igralk, ki smo nosile dres Metza, ampak vemo, da so izjemna ekipa z dobro taktično podkovanim trenerjem. Ne bo lahko, vendar jaz verjamem v našo ekipo," je dejala Stanko.

Tjaša Stanko FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Poleg izvrstne forme, pa je bila za pripravo na sedmi krog najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja potrebna tudi dobra taktična priprava. "Kljub temu da nas je v ekipi kar precej, ki smo v preteklosti nosile dres Metza, pa skrivnosti ni. Dobro se poznamo. Vemo, da so odlična ekipa z izjemno taktično podkovanim trenerjem," svojo nekdanjo ekipo, za katero so v preteklosti dres nosile še Grace Zaadi Deuna, Tamara Horaček, Ana Gros in Hawa N'Diaye, opisuje Tjaša Stanko.

Stanko je dodala, da so premor v taboru Ljubljančank dobro izkoristili za priprave in da lahko s pomočjo gledalcev na zadnji domači tekmi leta tudi odnesejo dve točki. "Premor ni nič nenavadnega, vse smo že vajene tega ritma in menjave klub - reprezentanca. Nam je pa gotovo prišel prav, da smo se lahko dobro pripravile na Metz. Že lani smo z njimi odigrale dve zaporedni tekmi, dodatne motivacije ne potrebujemo že zaradi revanše za prejšnje sezone. Mislim, da smo dobro pripravljene in tudi, da je že čas, da Metz izgubi v Stožicah," je menila Stanko.

Tamara Horaček FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ob tem je prepričana, da bo ključ do zmage zlasti zaustavljanje prvega vala protinapada. "Glede na to, da so one ekipa, ki izjemno veliko teče, jaz mislim da bo to, da jim zaustavimo prvi val protinapada, ključ do zmage. In pa seveda naša obramba. Si pa zelo želim, da v nedeljo po treh letih končno premagamo Metz in se veselimo ter vrnemo na pot naših zmag." Dve točki bi bili izjemno slovo od Arene Stožice v letu 2024. Predvsem zato, ker v Ljubljano prihaja še nepremagani Metz. Francozinje imajo po šestih odigranih krogih na svojem računu enajst točk oziroma pet zmag in remi proti Storhamarju.

Krim Mercator - Metz FOTO: Kanal A icon-expand