Po dveh zmagah na vrsti še težji izpit: Je čas za nov veliki skalp?

Reprezentančni premor je očitno zelo dobro del celjskim rokometašem, ki so se na evropsko prizorišče vrnili kot prerojeni ter se z dvema pomembnima zmagama znova vrnili v igro za uvrstitev v izločilne boje v elitni lgi prvakov.



Strateg evropskega prvaka iz leta 2004 Tomaž Ocvirk poudarja, da so njegovi varovanci naposled le dojeli, da veljajo precej več, kot kažejo dozdajšnji rezultati v najelitnejšem rokometnem klubskem tekmovanju na svetu. Dve zmagi proti večnemu rivalu Zagrebu ter malce nepričakovan uspeh v Franciji kapetanu Davidu Razgorju in druščini odpira možnosti do želenega preboja v osmino finala. Pot do tja bo sicer trnova in nepredvidljiva, saj je Nantes, ki se prav tako nahaja pri dnu lestvice, v dozdajšnjem delu sezone lige prvakov odigral dve tekmi manj od Celjanov."V tem trenutku je najbolj pomembno, da se nahajamo v pozitivnem ritmu. Zadnji evropski zmagi sta nam dvignili samozavest, do konca rednega dela pa nas čaka še kar nekaj zelo zahtevnih preizkušenj. Naš način dela je jasen: gremo tekmo po tekmo, na koncu pa bomo potegnili črto in videli, kje smo. Naslednji pomemben obračun nas čaka že v četrtek, ko gostimo zelo kakovostno zasedbo Veszprema," je našemu novinarskemu kolegu Maticu Flajšmanu zaupal Ocvirk, ki se zaveda, da sloviti madžarski predstavnik v knežje mesto prihaja po nizu nekoliko slabših rezultatov.