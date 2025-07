Po Gaberšku podaljšal tudi Češek

Z dobrimi igrami si je zagotovil tudi mesto med vratnicama slovenske reprezentance do 21 let, s katero je pred kratkim nastopil na svetovnem prvenstvu na Poljskem in osvojil sedmo mesto.

"Izredno sem vesel, da ostajam v Celju vse do leta 2028, v klubu z bogato zgodovino in odlično športno vizijo. Tukaj napredujem, se razvijam. Veselim se novih izzivov, ki so pred nami in dela s strokovnim vodstvom," je ob podaljšanju pogodbe dejal Češek.