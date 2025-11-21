Po hudi prometni nesreči na Hrvaškem umrla nekdanja slovenska športnica leta

Breda Lorenci, ki je v prvem delu svoje atletske kariere, od leta 1965 do 1981, tekmovala s priimkom Babošek (kasneje se je poročila s svojim trenerjem Milanom Lorencijem), je v svoji karieri nanizala številne uspehe.

Bila je udeleženka olimpijskih iger v Münchnu leta 1972, kjer je nastopila v skoku v višino. S skokom 173 cm je osvojila 24. mesto v kvalifikacijah in se ni uvrstila v finale. Dvakrat je bila udeleženka evropskega prvenstva na prostem. Leta 1971 je v Helsinkih v skoku v višino osvojila 16. mesto, leta 1978 pa je bila v Pragi 18. v peteroboju. Leta 1969 je bila osma v skoku v višino na evropskem dvoranskem prvenstvu.

Tri medalje je osvojila na sredozemskih igrah. Leta 1971 je bila tretja v skoku v višino in v štafeti 4 x 100 metrov, leta 1979 v Splitu pa v peteroboju. Leta 1978 je v grškem Solunu postala balkanska prvakinja v peteroboju.

Kar sedemkrat je bila prvakinja Jugoslavije, v peteroboju je postavila štiri jugoslovanske rekorde, v karieri pa je zbrala kar 45 članskih reprezentančnih nastopov.

Leta 1977 je za tekmovalne dosežke prejela Bloudkovo plaketo, leta 1979 pa je bila razglašena za najboljšo športnico Slovenije.