Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Po hudi prometni nesreči na Hrvaškem umrla nekdanja slovenska športnica leta

Ljubljana, 21. 11. 2025 15.02 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Za posledicami hude prometne nesreče, ki se je zgodila avgusta na Hrvaškem, je v 75. letu starosti umrla nekdanja mariborska atletinja Breda Lorenci, so žalostno vest sporočili z Atletske zveze Slovenije.

Breda Lorenci, ki je v prvem delu svoje atletske kariere, od leta 1965 do 1981, tekmovala s priimkom Babošek (kasneje se je poročila s svojim trenerjem Milanom Lorencijem), je v svoji karieri nanizala številne uspehe.

Bila je udeleženka olimpijskih iger v Münchnu leta 1972, kjer je nastopila v skoku v višino. S skokom 173 cm je osvojila 24. mesto v kvalifikacijah in se ni uvrstila v finale. Dvakrat je bila udeleženka evropskega prvenstva na prostem. Leta 1971 je v Helsinkih v skoku v višino osvojila 16. mesto, leta 1978 pa je bila v Pragi 18. v peteroboju. Leta 1969 je bila osma v skoku v višino na evropskem dvoranskem prvenstvu.

Tri medalje je osvojila na sredozemskih igrah. Leta 1971 je bila tretja v skoku v višino in v štafeti 4 x 100 metrov, leta 1979 v Splitu pa v peteroboju. Leta 1978 je v grškem Solunu postala balkanska prvakinja v peteroboju.

Kar sedemkrat je bila prvakinja Jugoslavije, v peteroboju je postavila štiri jugoslovanske rekorde, v karieri pa je zbrala kar 45 članskih reprezentančnih nastopov.

Leta 1977 je za tekmovalne dosežke prejela Bloudkovo plaketo, leta 1979 pa je bila razglašena za najboljšo športnico Slovenije.

breda lorenci atletika smrt
Naslednji članek

Jorgić po porazu v Omanu ostal brez sklepnega turnirja sezone

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363