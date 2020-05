Po Jordanu prihaja še dokumentarec o Bradyju

Devetdelni dokumentarni film o šestkratnem zmagovalcu Super Bowla z naslovom "Man In the Arena–Tom Brady" bo luč sveta ugledal drugo leto, v njem pa bo v sliki in besedi predstavljeno njegovo 20-letno igralsko obdobje v dresu moštva New England Patriots v ligi NFL, kjer se je po prihodu iz ameriške študentske lige NCAA razvil v bržkone najboljšega podajalca v zgodovini lige.

Dokumentarec o 42-letnem Tomu Bradyju, ki je letos prestopil v ekipo Tampa Bay Buccaneers, bo režiral bostonski filmski ustvarjalec Gotham Chopra.