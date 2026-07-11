Po kritikah Zveza vabi reli voznike na pogovor

Slovenski reli voznik Marko Grossi je v videoposnetku, ki ga je delil na družbenem omrežju, priznal, da se prve tri dirke sezone zanj sicer niso razpletle najbolje, a da ga bolj kot lastni rezultati skrbijo organizacijske napake in nejasne odločitve, ki jih po njegovem mnenju tekmovalci opažajo na domačih relijih. Ob tem je izpostavil Rally Vipavska dolina, Rally Velenje in Rally Železniki.

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V primeru prve dirke za državno prvenstvo je izpostavil, da dirkač Mark Škulj, ki po prvih treh relijih zaseda prvo mesto, kljub napaki na časovni kontroli in vloženem protestu nekaterih dirkačev ni bil kaznovan s časovnim pribitkom. Priznava sicer, da so komisijo, ki jo je imenovala zveza, sestavljali izkušeni ljudje. Kritičen je bil tudi do dogajanja na Rallyju Velenje, kjer je izpostavil primer osemminutne kazni za Roka Turka, glede Železnikov pa je omenil tudi kazen, ki jo je dobil sam. Prejel je namreč minuto pribitka, zaradi prekoračitve hitrosti zunaj brzinca pa tudi visoko finančno kazen.

Med očitki je izpostavil tudi merjenje in upoštevanje časov. Po njegovih besedah so bili nekateri časi na Rally-ju Železniki nejasni oziroma po njegovem niso odražali dejanskega dogajanja. Eden od dirkačev - Gašper Kos - je sicer glede slednjega pojasnil, da je pri časih na eni od hitrostnih preizkušenj - Petrovo Brdo - zaradi slabega signala prišlo do napake pri sinhronizaciji merilne ure. "Res je, da časi niso bili točni, ampak so bili za vse posadke enako napačni," je pojasnil ter dodal, da ni bil nihče oškodovan.