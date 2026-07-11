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Drugi športi

Po kritikah Zveza vabi reli voznike na pogovor

Ljubljana, 11. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Marko Grossi na Rally Idrija

Po prvih treh relijih letošnjega državnega prvenstva se je med slovenskimi dirkači sprožila razgreta debata o izvedbi tekmovanj ter odločitvah pristojnih. Dirkač Marko Grossi je po Rally-ju Železniki v videoposnetku opozoril na več primerov, ki so po njegovem mnenju pokazali na nedoslednosti pri organizaciji in dodeljevanju kazni. Na Zvezi za avtošport Slovenije so se odzvali z vabilom voznikom na sestanek, s katerim želijo odpreti dialog o poteku državnega prvenstva in nadaljnjem sodelovanju.

Slovenski reli voznik Marko Grossi je v videoposnetku, ki ga je delil na družbenem omrežju, priznal, da se prve tri dirke sezone zanj sicer niso razpletle najbolje, a da ga bolj kot lastni rezultati skrbijo organizacijske napake in nejasne odločitve, ki jih po njegovem mnenju tekmovalci opažajo na domačih relijih. Ob tem je izpostavil Rally Vipavska dolina, Rally Velenje in Rally Železniki.

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V primeru prve dirke za državno prvenstvo je izpostavil, da dirkač Mark Škulj, ki po prvih treh relijih zaseda prvo mesto, kljub napaki na časovni kontroli in vloženem protestu nekaterih dirkačev ni bil kaznovan s časovnim pribitkom. Priznava sicer, da so komisijo, ki jo je imenovala zveza, sestavljali izkušeni ljudje.

Kritičen je bil tudi do dogajanja na Rallyju Velenje, kjer je izpostavil primer osemminutne kazni za Roka Turka, glede Železnikov pa je omenil tudi kazen, ki jo je dobil sam. Prejel je namreč minuto pribitka, zaradi prekoračitve hitrosti zunaj brzinca pa tudi visoko finančno kazen.

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Med očitki je izpostavil tudi merjenje in upoštevanje časov. Po njegovih besedah so bili nekateri časi na Rally-ju Železniki nejasni oziroma po njegovem niso odražali dejanskega dogajanja.

Eden od dirkačev - Gašper Kos - je sicer glede slednjega pojasnil, da je pri časih na eni od hitrostnih preizkušenj - Petrovo Brdo - zaradi slabega signala prišlo do napake pri sinhronizaciji merilne ure. "Res je, da časi niso bili točni, ampak so bili za vse posadke enako napačni," je pojasnil ter dodal, da ni bil nihče oškodovan.

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Grossi je večkrat poudaril, da njegove kritike niso osebno usmerjene proti posameznim tekmovalcem, organizatorjem ali funkcionarjem, meni pa, da se je v prvem delu sezone nabralo preveč nejasnosti, zato je Zvezo pozval k ukrepanju.

Na Zvezi za avtošport Slovenije AŠ SLO so se na dogajanje odzvali z vabilom reli voznikom na sestanek. Kot izhaja iz njihovega sporočila, želijo odpreti dialog o poteku državnega prvenstva in nadaljnjem sodelovanju. "Namen srečanja je, da si v osebnem dialogu izmenjamo stališča, razjasnimo morebitne nesporazume, odgovorimo na odprta vprašanja ter skupaj poiščemo rešitve, ki bodo prispevale h kakovostnemu nadaljevanju tekmovalne sezone in razvoju slovenskega relija," so sporočili.

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