Po lažjem treningu s Korejci na vrsti prvi pravi izziv za slovenske rokometaše

"Glede na vidno razliko v kakovosti med reprezentancama je bilo najpomembnejše prav to, da priložnost za igro ponudim vsem igralcem. Zadovoljen sem s pristopom in osredotočenostjo na izvedbo dogovorjenih nalog vso tekmo. Dobro smo se gibali tako v obrambi kot tudi v napadu, kar je posledično privedlo do velikega števila protinapadov in polprotinapadov, prek katerih smo dosegli veliko tako imenovanih lahkih zadetkov," je v nekaj besedah povzel dogajanje na tekmi proti Južni Koreji slovenski selektor Vranješ, ki bo tako razpoložene posameznike še bolj potreboval na sobotnem obračunu z Rusijo.

Z Rusi druga zgodba

"Če smo pred dnevi proti Nizozemski v Celju storili preveč napak in dopustili nasprotniku, da je prišel do nenadejane točke, smo tokrat pokazali pravi obraz. Z dobro obrambo in hitrimi protinapadi je bistveno lažje zlomiti nasprotnika. Bili smo pametni in osredotočeni na igro vseh 60 minut, zato je naša zmaga povsem zaslužena," je bil po uvodnem uspehu na svetovnem prvenstvu v Egiptu zadovoljen desnokrilni igralec Blaž Janc, ki je bil ob izkušenemu Draganu Gajićudrugi najboljši strelec v naši izbrani vrsti. "Vedeli smo, da igrajo nekoliko atipično obrambo 3-3, na katero smo se zelo dobro pripravili. Več poudarka je bilo tokrat na igri preko krilnih položajev, s to zmago je led zdaj prebit in se že veselimo novih nastopov na prvenstvu," je dodal član Barcelone.



Igralec tekme je bil tokrat Miha Zarabec, organizator igre novega evropskega klubskega prvaka THW Kiela, ki se zaveda pomembnosti naslednjega obračuna z Rusi. "Tekmo z Južno Korejo smo izkoristili za dober trening pred nadaljevanjem turnirja. Zdaj pa nas že čaka prvi pravi preizkus, Rusija je kakovostna reprezentanca, kar bo zagotovo želela pokazati v dvoboju z nami. Ostati moramo mirni, preudarni in biti natančni pri izvajanju taktičnih zamisli našega selektorja. V moštvu vlada izjemno vzdušje, imamo veliko znanja in igralske širine, le nadaljevati moramo v podobnem slogu. Če nam to uspe, se nimamo česa bati," pravi Zarabec.