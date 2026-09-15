Mlada Slovenka navdušila v Tivoliju, a na koncu priznala premoč nosilki

Mlada Mariborčanka je prvič v karieri nastopila v glavnem delu turnirja WTA med posameznicami in se odlično zoperstavila sedem let starejši tekmici, ki je na računalniški lestvici več kot 550 mest pred njo. Izgubila je s 7:5, 3:6 in 3:6. Kljub porazu je Alja Senica z visoko dvignjeno glavo zapustila osrednje igrišče. Navdušila je z borbenostjo in nepopustljivo igro ter dokazala, zakaj je letos izboljšala svojo uvrstitev na lestvici WTA za več kot 500 mest.
"Dala sem vse od sebe, na žalost izgubila, a hkrati dobila izjemno izkušnjo, saj sem videla, da se lahko enakovredno kosam z igralkami na robu stoterice. Trdo delo se mi obrestuje, zato verjamem, da lahko nekoč posežem po prvi deseterici na svetu, kar so moje otroške sanje," je dejala Senica.
V ponedeljek se je poslovila Polona Hercog, ki je bila glede na uvrstitev WTA prvo slovensko orožje v Tivoliju, danes pa se bosta predstavili še Kristina Novak, ki bo lopar prekrižala s Poljakinjo Weroniko Falkowsko, ter Pia Lovrič, ki jo čaka četrtorangirana Madžarka Dalma Galfi.
Slovenija ima na letošnjem turnirju Zavarovalnice Triglav vendarle eno zmago; Pia Lovrič in Alja Senica sta bili v ponedeljek uspešni v prvem krogu dvojic.
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