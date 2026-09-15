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Mlada Slovenka navdušila v Tivoliju, a na koncu priznala premoč nosilki

Ljubljana, 15. 09. 2026 16.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.I. STA
Alja Senica

V uvodnem krogu teniškega turnirja WTA 125, ki poteka v Ljubljani, se je poslovila še druga od skupno štirih slovenskih teniških igralk. Alja Senica, ki šteje vsega 18 let, se je poslovila po hudem boju, ko je po dveh urah in 38 minutah morala premoč priznati prvi nosilki turnirja, Britanki Francesci Jones.

Mlada Mariborčanka je prvič v karieri nastopila v glavnem delu turnirja WTA med posameznicami in se odlično zoperstavila sedem let starejši tekmici, ki je na računalniški lestvici več kot 550 mest pred njo. Izgubila je s 7:5, 3:6 in 3:6. Kljub porazu je Alja Senica z visoko dvignjeno glavo zapustila osrednje igrišče. Navdušila je z borbenostjo in nepopustljivo igro ter dokazala, zakaj je letos izboljšala svojo uvrstitev na lestvici WTA za več kot 500 mest.

"Dala sem vse od sebe, na žalost izgubila, a hkrati dobila izjemno izkušnjo, saj sem videla, da se lahko enakovredno kosam z igralkami na robu stoterice. Trdo delo se mi obrestuje, zato verjamem, da lahko nekoč posežem po prvi deseterici na svetu, kar so moje otroške sanje," je dejala Senica.

Alja Senica
Alja Senica
FOTO: Profimedia

V ponedeljek se je poslovila Polona Hercog, ki je bila glede na uvrstitev WTA prvo slovensko orožje v Tivoliju, danes pa se bosta predstavili še Kristina Novak, ki bo lopar prekrižala s Poljakinjo Weroniko Falkowsko, ter Pia Lovrič, ki jo čaka četrtorangirana Madžarka Dalma Galfi.

Slovenija ima na letošnjem turnirju Zavarovalnice Triglav vendarle eno zmago; Pia Lovrič in Alja Senica sta bili v ponedeljek uspešni v prvem krogu dvojic.

tenis WTA Ljubljana Alja Senica Tivoli Francesca Jones

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