Po nogometnem klubu Ryan Reynolds investiral še v ekipo formule 1

Investicijska skupina, ki je v preteklosti sodelovala z NFL ekipo Dallas Cowboys, francoskim nogometnim klubom Toulouse FC in valižansko nogometno ekipo Wrexham AFC, se je zdaj podala še v dirkalne vode. "To je za nas ogromen korak. Verjamem, da nam bo razvoj v pravilni smeri, predvsem na področju medijev in marketinga, prinesel odlične rezultate," je povedal Laurent Rossi, prvi mož ekipe Alpine.