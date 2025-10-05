Po odličnem začetku drugi zaporedni poraz ledenih zmajev

Začetek je bil sicer zelo dober. Podobno kot na nekaterih drugih tekmah v sezoni so zmaji na hitro prišli do vodstva, potem ko je v šesti minuti Miha Beričič zadel celo ob igralcu manj, Žiga Pance pa je v 13. minuti povišal na 2:0.

A v drugi tretjini so domači zrežirali preobrat. Ob igri z igralcem več tokrat niso naredili napake, ampak so zadeli sami, potem pa med 25. in 28. minuto še dvakrat premagali Lukaša Horaka, ki je sicer tekmo končal s 30 obrambami.

V zadnji tretjini so domači hitro zadeli še enkrat, prednost dveh zadetkov pa znali zadržati tudi ob pritisku gostov. Ti so imeli najlepšo priložnost, da bi se približali, v 54. minuti, ko so imeli 30 sekund dva igralca več na ledu.

Zadeli pa niso, ob koncu so poskušali še brez vratarja, a tudi zaradi še ene kazni niso imeli pravih možnosti, da bi se približali. Ostali so pri 16 točkah in so zadaj drugi, Bolzano jih ima 18.

Naslednji teden Ljubljančane čakata dve domači tekmi z nasprotnikoma z dna lestvice, v petek z Linzem in v nedeljo z Innsbruckom.