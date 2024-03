Po odličnem začetku in vodstvu Jorgić na koncu moral priznati premoč Jingkunu

Petindvajsetletni Hrastničan, 15. igralec svetovne lestvice ITTF, ki je v prvem krogu s 3:0 premagal Angleža Liama Pitchforda, je dobro začel tudi dvoboj proti Liangu Jingkunu. V prvem nizu je s štirimi zaporednimi točkami povedel s 7:3, dve leti starejši Kitajec se mu je še približal na točko zaostanka (6:7), vendar do preobrata ni prišlo.

Tudi v drugem nizu je bil Darko Jorgić bolj dejaven, v končnici niza je povedel z 10:7, toda od tu naprej je pobudo prevzel tekmec, ki je dosegel pet zaporednih točk za izenačenje v nizih, nato pa v tretjem in četrtem nizu Jorgiću ni več dovolil, da bi se mu približal. "Po vodstvu z 1:0 v nizih in 10:7 v drugem sem še imel možnosti, da dvoboj dobim, toda svoje priložnosti nisem izkoristil. Ko je Liang Jingkun drugi niz dobil, se je dvignil v svoji igri, jaz pa sem padel in to se je potem na koncu tudi poznalo," je uvodoma iz Južne Koreje za krovno zvezo povedal Jorgić.