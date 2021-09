Janja Garnbret: Po OI mi je motivacija povsem padla. Nihče te ne pripravi na to ...

"Po OI mi je motivacija povsem padla. Nihče te ne pripravi na to, kaj se bo zgodilo po OI, teden, mesec po OI. Nihče ti ne pove, kaj se dogaja s tabo takrat. Take se ne poznam, da ne bi bila motivirana. Da bi bila 'taka mutava', ko se ti čisto nič ne ljubi. Ne maram se take, ampak tako je, taka je realna situacija. Slaba dva tedna sploh nisem plezala. Potem sem naredila nekaj treningov, tu pa tam, par zadnjih treningov je bilo kar dobrih. Sem si že predstavljala, kako naj bi bilo, in sem se tudi malo 'napela' na steni, kar se prej nisem," je v smehu pred tekmo v Kranju nove poolimpijske občutke opisala Janja Garnbret. "V bistvu mi je fajn, da se motivacija vrača nazaj. Ravno prav za tekmo v Kranju. Trenutno sem čisto 'na free'. Želim si, da bom dobro odplezala in da pokažem tisto, za kar sem trenirala. Ne bom govorila o pričakovanjih. Želim si, da uživam na tekmi pred domačo publiko, da se imam res 'fajn' in da plezam, kot znam," je še povedala. "Po igrah se mi je odvalil kamen od srca, tisto breme je padlo z mene, sem sproščena, po drugi strani pa ... Ko rečeš, da si olimpijski prvak, moraš nekaj pokazati. Če grem na tekmo, želim tudi tekmovati. Ne mislim se iti, po domače povedano, tja samo kazat. Vseeno hočem odplezati in uživati. Na tekmo prihajam v drugačni situaciji, ko si res sproščen, po drugi strani pa še vedno hočeš nekaj pokazati, in zdaj, ko nisem redno trenirala, je to tudi malo nova situacija zame, ki se je veselim," je še dejala prva olimpijska zmagovalka športnega plezanja. Premierna tekma svetovnega pokala v Kranju je bila leta 1996. Letos bo gorenjska metropola gostila 25. izvedbo tekmovanja v težavnosti. "Domača tekma. Če ne bi bilo Kranja, če bi bila katera koli druga tekma, letos ne bi šla več na nobeno tekmo. Ker je Kranj ... Rada tam tekmujem, pa vedno sem tam rada tekmovala tudi kot cicibanka, to je moj poklon Kranju," je še povedala 22-letna Korošica.