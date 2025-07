Po padcu v Magny-Coursu življenje izgubil nekdanji dirkač razreda moto2

20-letni Gomez je veljal za zelo obetavnega dirkača. Na uvodnih dveh dirkah sezone evropskega motociklističnega prvenstva JuniorGP je to tudi potrdil, saj je v španskem Jerezu slavil zmago, v portugalskem Estorilu pa zasedel drugo mesto in pred preizkušnjo v Magny-Coursu v skupnem seštevku zasedal prvo mesto med dirkači razreda "stock".

Njegov talent ni ostal neopažen tudi s strani ekip svetovnega prvenstva superbike. Pri Hondi so ga celo vključili v ekipo testnih dirkačev in mu ponudili mesto na evropskih testiranjih pred letošnjo sezono.

Pred tem je med drugim dirkal za Kawasaki, s katerim je nastopil na štirih dirkah svetovnega prvenstva Supersport, lani je v Cremoni in Aragoniji osvojil točke z 12. mestom.

Gomez je v sezonah 2022 in 2023 nastopal tudi v prvenstvu motoGP, in sicer v srednjem razredu moto2. Na 15 dirkah, ki se jih je udeležil, do točk ni uspel priti, svoj najboljši rezultat pa je dosegel v Avstriji s 16. mestom.