Hewitt prekinil upokojitev, da lahko zaigra s sinom: prvi dvoboj dobila

Dvojica oče-sin je v prvem krogu za zmago s 6:1 in 6:0 nad rojakoma Haydenom Jonesom in Pavlom Marinkovom potrebovala le 48 minut. Cruz Hewitt je eden od najbolj obetavnih avstralskih mladincev in je ta čas na 69. mestu svetovne lestvice do 18 let.

Lleyton Hewitt ni odigral tekmovalnega dvoboja že pet let, vendar pa je ta teden spet stopil na igrišče ob boku sina Cruza Hewitta . Nekdanji prvi lopar sveta, ki je svojo zadnjo posamično tekmo odigral na odprtem prvenstvu Avstralije leta 2016, je občasno igral v dvojicah vse do leta 2020.

"Očitno je to nekaj precej edinstvenega in posebnega. Takšna priložnost se ne pojavi velikokrat in verjetno bo prišel čas, ko ne bom dovolj dober ali fizično sposoben igrati z njim. Zdaj je očitno dosegel vrhunec in je dovolj dober, da igra, tako da se to nekako lepo prepleta," je Lleyton Hewitt tik pred uvodno tekmo povedal za krovno zvezo Tennis Australia.

"Tudi Sydney je precej poseben kraj. Očitno se je Cruz rodil tu in v Sydneyju imamo veliko družine in prijateljev, ampak tudi sam sem osvojil štiri naslove na turnirju v Sydneyju. Tam sem igral tudi na olimpijskih igrah leta 2000, ko sem šele prišel na turnejo, leta 2001 pa sem v Sydneyju osvojil tudi masters in se uvrstil na prvo mesto na svetu," je spomine še obujal Hewitt starejši.