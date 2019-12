Po plavalnem SP: Slovenci še bližje najboljšim

S tremi finali je izstopala Katja Fain, po enkrat pa so v finalu nastopili Peter John Stevens, Tjaša Pintar inTjaša Oder. Slednja je v finalu na 800 m prosto dosegla celo izid, ki je doslej vselej zadostoval za kolajno, tokrat pa je bil finale izredno hiter. Da je Slovenija spet del evropskega vrha, pa je s finalom in sedmim mestom najbolj potrdila ženska štafeta 4 x 50 m prosto z Nežo Klančar, Janjo Šegel, Tjašo Pintarin Katjo Fain. A razvajeni slovenski ljubitelji športa so s tovrstnih tekmovanj iz preteklosti vajeni kolajn. Ta je tokrat vnovič manjkala. Selektor Gorazd Podržavnik pa pri lovu na kolajne ne opozarja le na delo v bazenu, ampak s prstom kaže na slabe statusne razmere v plavanju. "Mlajše plavalke Katja Fain, Janja Šegel in Neža Klančar so končno dozorele in šle čez takoimenovano pubertetno obdobje. V Glasgowu so plavale odlično. Tudi starejše so dodale svoje. Za kolajne pa bo bolj kot sam trening treba spremeniti ostale stvari. Tukaj mislim predvsem socialni status plavalcev in plavalk. Drugače bodo prehitro sklenili svoje športne poti."



"Tukaj sta Martin Bau in Peter John Stevens pri fantih, Odrova, Vozlova in Pintarjeva pri dekletih. Pri njih ne gre več za entuziazem. Če ne vidijo eksistence in smisla v športu, bodo prehitro nehali, kar se nam je dogajalo že v prejšnjih generacijah," opozarja selektor. Kot dodaja, je tudi mlajšim treba pokazati, da obstaja ustrezen sistem. Sicer se mladi zadovoljijo s finali, do kolajn malo zmanjka, a zaradi socialnega statusa nehajo v obdobju, ko bi naredili še tisti odločilni korak naprej. Ozrl se je tudi naprej in še enkrat poudaril, da naj bi štafeta, ki je sodila med najprijetnejša presenečenja na Otoku, postala stalnica slovenskega plavanja. "Ponavljam, da bomo v Budimpešti nastopili z ženskima štafetama na 4 x 100 in 4 x 200 m prosto. V osnovi so glavne favoritinje za obe vrsti Klančarjeva, Fainova, Šeglova in Pintarjeva. A ne gre za zaprto zgodbo. Vrata so odprta vsem, saj nima nihče posebnega statusa in se bodo vse morale dokazati. Zato upam, da bodo tej četverici začele za ovratnik dihati tudi ostale. Tako doma kot na študiju v ZDA imamo še kar nekaj plavalk, ki bi lahko konkurirale za obe ekipi."