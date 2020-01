Po Poljakih na vrsti imenitni Švedi, Cingesar vprašljiv

Elitna slovenska izbrana vrsta je že arhivirala petkovo tekmo proti Poljakom. Na njej ni blestela, predvsem velike vrzeli je pokazala v napadu, medtem ko je bila obramba na zadovoljivo visoki ravni. A najbolj pomembno je, da je po zmagi s 26:23 osvojila prvi par točk in se približala prvemu cilju: preboju v drugi del tekmovanja. Pot do Malmöja bo še izjemno zavita, "cesta se lahko zravna" le v primeru zmage nad enimi od treh gostiteljev letošnjega turnirja stare celine, kar pa bo proti motiviranim in pred domačimi gledalci dokazovanja željnim Švedom zelo težko doseči. Skandinavci so svoje mišice pokazali že na prvi tekmi in zanesljivo premagali Švicarje s 34:21.

Nekaj negotovosti je v slovenski tabor vnesla poškodba desne roke Darka Cingesarjana uvodni tekmi proti Poljakom. Eden od nosilcev slovenske igre je pod budnim očesom zdravniške reprezentančne službe, ki jo vodi Sašo Đurić, a najbolj pomembno je, da ne gre za resno poškodbo in bo morda že v slovenskem kadru na nedeljski tekmi proti štirikratnim evropskim prvakom.

Ušel zlomu

"Hvala bogu, da ni prišlo do nobenega zloma. V nadlahtni mišici čutim močno bolečino, je kar neprijetna poškodba, saj ne morem povsem obračati roke v zapestju. Močno upam, da bom že na nedeljski tekmi lahko pomagal svojim soigralcem," je optimističen krilni igralec slovenske izbrane vrste.

Najbolj čustveno bo nedeljsko tekmo z gostitelji bržkone doživljal švedski strokovnjak na slovenski klopi Ljubomir Vranješ.

Vranješ: Zelo čudni občutki

"Občutki pred nedeljsko tekmo so zelo čudni. Za Švedsko sem igral dvanajst let in z njo dosegel velike uspehe, zdaj pa bom na nasprotni strani igrišča. Ne glede na vse bomo igrali na zmago,"je uvodoma dejal Vranješ.

"Švedska ekipa igra zelo dobro v obrambi in ima dva izjemna vratarja, ob tem pa je izjemno nevarna iz bliskovitih (pol)protinapadov. V napadu bomo morali zaradi tega igrati zelo pametno, previdno in preudarno, v nasprotnem primeru nas bodo gostitelji takoj kaznovali," je še dodal Vranješ, ki bo morda posegel po prvi menjavi in v ogenj poslal "rezervista" Vida Kavtičnika. Pravico do morebitne kadrovske zamenjave ima vsaka reprezentanca do devete ure zjutraj na dan tekme.

Paziti na žogo v napadu, v obrambi pa ...

V morebitni odsotnosti Cingesarja bo največja odgovornost na krilnem položaju na levi strani padla na Tilna Kodrina.

"Na tej tekmi bom dal vse od sebe in jo skušal oddelati na najboljši možni način," je odločno dejal Celjan in dodal: "Švedi so se na prvi tekmi proti Švicarjem pokazali v lepi luči, predvsem v obrambi in v nasprotnih napadih. Prvih pet ali šest uvodih golov so dosegli po bliskovitih akcijah. Na nedeljski tekmi bomo morali v napadu zelo paziti žogo in akcije zaključevati po izdelanih akcijah, pa tudi naša obramba bo morala biti na zelo visoki ravni."

Mačkovšek: Tekma za biti ali ne biti

Eden od junakov petkove tekme proti Poljakom je bil Borut Mačkovšek. Izolčan je prikazal zelo dobro igro v obrambi, v napadu pa je bil s petimi goli ‒ skupaj z Blažem Blagotinškom ‒ najbolj učinkovit strelec.

"To bo tekma za biti ali ne biti. V petek smo si ogledali prvi polčas tekme med Švedi in Švicarji. Igrajo hitro in enostavno ter kaznujejo vsako napako tekmecev. V obrambi so dokaj nizki, kar bi lahko izkoristili. Pred nami je zahtevna preizkušnja, poleg Švedov bo proti nam še polna dvorana. Na EP nismo prišli na izlet, sem smo prišli, da bi zmagovali in tudi razmišljamo samo o zmagi,"je dejal Mačkovšek.