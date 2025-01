Po polovici Dakarja Slovenca uspešno proti cilju

Oba slovenska dirkača sta sicer pošteno obtolkla motocikla in sebe. Toni Mulec kljub nekaj padcem in navigacijskim napakam, na svojem tretjem Dakarju dirka odlično in po prvi polovici relija ostaja med prvimi desetimi v svojem razredu netovarniških dirkačev in na robu dvajseterice absolutno.