Po polovici dakarskega pekla Mulec na drugem mestu v svojem razredu

Daniel Sanders FOTO: Florent Gooden

Presenečenje dvajsetletnega, najmlajšega zmagovalca etape, Edgarja Caneta, v prvem delu relija je bilo v kamniti puščavi severne Savdske Arabije kmalu konec in trenutno kaže, da se bo bitka za zmago odvijala predvsem med prekaljenim Danielom Sandersom in Rickyjem Brabecom. V razredu netovarniških dirkačev pa se je v borbo za zmago vmešal tudi Slovenec Toni Mulec, ki prvi del dirke zaključuje na drugem mestu.

Simon Marčič se je na svojem dvanajstem Dakarju zadnje dni boril z uničenimi gumami in pomagal številnim poškodovanim dirkačem, danes pa mu je med skokom (ne da bi sploh padel) obrnilo koleno in dirko zaključuje s poškodbo noge. Pravkar v medicinskem centru ugotavljajo, ali gre za poškodbo meniskusa ali križnih vezi. A kot kaže, je dirke za Simona konec.

Med avtomobilisti je bilo po odstopu lanskoletnega zmagovalca Jazeda Al Rajhija še do včeraj povsem odprto, vsi favoriti so se predvsem ukvarjali s tem, kako bi na skalnatem terenu uničili čim manj gum, in se trudili predvsem prebiti do cilja, danes pa je na prvi pravi peščeni etapi Naser Al Atijah pokazal, da ni zaman petkratni zmagovalec najtežjega relija na svetu.

Carlos Sainz FOTO: Florent Gooden

V letos vnovič vpeljanem razredu serijskih avtomobilov bo, kot kaže, 14-kratni zmagovalec Dakarja Stephane Peterhansel, ki je letos že izkusil trdoto puščave tudi na strehi, na svojem 36. nastopu imel težko delo, če bo želel na preostalih 4000 kilometrih ugnati trenutno vodilnega v razredu Rokasa Baciuško.