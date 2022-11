Po porazu Srbkinje Slovenke obtožile goljufije

Selektor srbske ženske rokometne reprezentance Uroš Bregar je po porazu na odločilni tekmi za preboj v drugi del tekmovanja na evropskem rokometnem prvenstvu čestital Slovenkam za uvrstitev v sklepni del tekmovanja. Takoj zatem je presenetil z izjavo, da se je še pred dvobojem zgodil škandal, saj naj bi člani naši reprezentance na skrivaj snemali trening srbske izbrane vrste v dvorani Tri lilije v Laškem pred tekmo. Rokometna zveza Slovenije je obtožbe zanikala.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v torek na odločilni tekmi prvega dela evropskega prvenstva v rokometu za ženske s 27:24. Slovenke so na odločilni tekmi za uvrstitev v drugi del tekmovanja, ki bo med 10. in 16. novembrom v Ljubljani, izpolnile svoj cilj in na kolena spravile tekmice iz Srbije, ki jih vodi slovenski strokovnjak Uroš Bregar. Slovenija, ki je v uvodnem krogu premagala Dansko z 28:26, v drugem pa izgubila s Švedsko z 22:33, bo v drugi del tekmovanja prenesla dve točki. Slovenke so zasedle tretje mesto v skupini, Srbkinje pa zadnje s tremi porazi. A po obračunu je vrelo v zasedbi Srbije, ki je slovensko izbrano vrsto po koncu med drugim obtožila goljufanja. Šlo naj bi za skrito snemanje treninga srbske reprezentance, kot je zapisal Blic, so Slovenci na treningih na tribuni na skrivaj puščali namizne računalnike in telefone, da bi snemali trening in taktiko srbske reprezentance. To je seveda prepovedano, a kot kaže bo zadevo Mednarodna rokometna zveza (IIHF) rešila interno.

Srbsk reprezentantka Jelena Lavko je za Blic dejala: "Želim si, da bi bila to najslabša naša tekma, a smo vseeno zmagovalke. Težka tekma proti domači ekipi, vedno je težko proti domači ekipi. Žal mi je, ker smo imeli na naših medsebojnih tekmah rezultat 3:0 (Srbija je trikrat na velikih tekmovanjih premagala Slovenijo, op.p.). Bolj mi je žal, ker ko nasprotna ekipa snema treninge, kjer ni kamer, pa postavljajo telefone, ker se bojijo da nas bodo premagali, ker imamo samo štiri zunanje igralke. Kaj naj potem več govorimo o rokometu ali športu? Nimam več pripomb." Zakaj so sploh Srbkinje igrale? Srbska rokometna reprezentanca evropsko prvenstvo zaključuje s tremi porazi, najbolj boleč pa je bil za zadnji s Slovenijo. Ta je pomenil njihovo dokončno slovo od turnirja, ki ga zaključujejo na zanje skromnem 15. mestu. Obtožbe s strani Srbije so grobe, snemanje treningov, opremljeno s fotografijami iz dvorane Tri lilije v Laškem, kamor naj bi Slovenci skrivali kamere, natančneje mobilni telefon in tablico, so imeli v rokah že prej. Torej vprašanje, zakaj niso takoj prijavili Rokometne zveze Slovenije Evropski rokometni zvezi? Srbski mediji so se o tem razpisali po tekmi, a se tudi sprašujejo, zakaj tega vodstvo srbske reprezentance teh informacij ni objavilo pred tekmo, ko je bil še čas. Po tekmi je pritožba brezpredmetna, ker je tekma registrirana z doseženim izidom in vse skupaj naj ne bi imelo vpliva na razplet oziroma nadaljevanje evropskega prvenstva. V kolikor bi vodstvo srbske zveze dokumentacijo posredovalo na EHF pred tekmo, bi to lahko pomenilo tudi, da bi Evropska rokometna zveze, če bi bili dokazi dovolj trdni, izključila domačo reprezentanco s turnirja. Dogodke v povezavi z obtožbami Srbije bomo spremljali še naprej.

icon-expand Slovenke so se na EP v rokometu uvrstile v drugi del tekmovanja. V torek so bile v Celju boljše od Srbkinj. FOTO: Aljoša Kravanja