Po poteh rokometašev: Krimovke brez možnosti na Madžarskem

Madžarke so tudi po dvoboju s Krimom stoodstotne v skupini B, na desetih tekmah so desetkrat zmagale. Tokrat so zmagovalca odločile praktično že v prvem polčasu, resnejši odpor Ljubljančank je v njem traja približno do polovice prvega dela igre.

Ljubljanska ekipa, ki je šesta med osmimi v skupini B, tako ostaja pri petih točkah. Proti moskovskemu CSKA je osvojila tri od štirih možnih točk, v gosteh je premagala še turški Kastamonu, na tekmah proti Kristiansandu, Metzu, Sävehofu ter po dvakrat proti Odenseju in Györu pa je ostala praznih rok.

Krimovke so tekmo dobro začele in povedle z goloma Andree Lekić in Valentine Klemenčič. Čeprav je favorizirana domača zasedba hitro prevzela pobudo in prešla v vodstvo, so Ljubljančanke vztrajale in držale korak z njo. Ob izključitvi Klemenčičeve pa so Madžarke z dveh pobegnile na štiri gole prednosti 12:8 in 13:9, pri tem je tri od štirih golov prispevala danska leva zunanja igralka Anne Mette Hansen.

Minuta odmora ni pomagala k ustavitvi naleta pisane domače zasedbe, saj je ta v 21. minuti vodila že s 17:11, par minut zatem pa že z 18:11. Vratarka Laura Glauser je domačinkam v 27. minuti priigrala bržčas že odločilno prednost, ko je zadela za 20:12. Pred koncem polčasa so gostiteljice povedle tudi za devet, na glavni odmor pa so nesle gol manj prednosti.

V drugem delu se razmerje moči ni spremenilo, domače igralke so gostje držale na varni razdalji, Reka Csenge Fodor pa je v 41. minuti poskrbela za novo najvišjo prednost (28:18). Pozneje je razlika narasla po treh zaporednih golih Hansnove narasla tudi na 14 golov, največja prednost pa je znašala 17 golov.

Pri Györu sta bili s po osmimi goli najboljši Hansnova in Elena Pintea, pri Krimu pa s po petimi Lekićeva in Alja Varagić.