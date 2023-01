Po povprečnih Savdijcih v Katovicah z močnimi Poljaki

Slovence po četrtkovi zanesljivi zmagi nad rokometnimi analfabeti iz Savdske Arabije v soboto čaka prvi pravi preizkus na letošnjem svetovnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem. V Katovicah se bodo pomerili z ambicioznimi Poljaki, za obe strani izjemno pomemben dvoboj drugega kroga v skupini B se bo pričel ob 20.30.

Slovenci so na prvi tekmi zanesljivo ugnali Savdijce (33:19). FOTO: IHF

V slovenskem taboru se zavedajo, da jih v soboto čaka diametralno drugačen tekmec v primerjavi z uvodno tekmo v dvorani Spodek. Poljski rokometni repertoar je veliko širši od savdijskega, ob tem bo gostitelje spodbujalo vsaj 10.000 privržencev. A izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana se ne bojijo na domačem zaključnem turnirju dokazovanja željnih Poljakov. V primeru zmage nad gostitelji bi zadržali možnosti za preboj v četrtfinale, na katerega poleg Slovencev ciljajo tudi Francozi, Španci, Poljaki in Črnogorci, ki se bodo v glavnem delu tekmovanja med 18. in 22. januarjem združili v Krakovu. "Poljaki so na sobotni tekmi favoriti predvsem zaradi tega, ker igrajo doma," je na petkovem medijskem dogodku uvodoma dejal prvi mož slovenske rokometne stroke, ki do najmanjših detajlov pozna poljski rokomet. Zorman je med letoma 2011 in 2018 igral za Kielce, v naslednjih dveh letih pa bil tudi pomočnik trenerju Talantu Dušebajevu pri tem velikanu evropskega klubskega rokometa. "Mentaliteto poljskih rokometašev dobro poznam in vem, da je polna dvorana za njih lahko tudi veliko breme. Mi smo neobremenjeni, na letošnjem svetovnem prvenstvu nam rezultat ni imperativ. Ne iščem nobenih izgovorov v primeru poraza, a moramo se zavedati, da je naša ekipa precej prenovljena s številnimi novinci na največjih tekmovanjih ter le štirimi izkušenimi in prekaljenimi igralci na reprezentančni sceni. A tudi to je lahko naša prednost na sobotni tekmi, na njej bomo zagotovo dali vse od sebe," je še dodal Zorman.

Poleg Zormana imata poljske izkušnje tudi Blaž Janc in Dean Bombač, oba sta pred leti prav tako igrala za Kielce, preden sta se preselila v Barcelono oziroma Szeged. "V dvorani Spodek želim videti borbeno Slovenijo, ki se bo borila od prve do zadnje minute za vsako žogo. Skušali bomo doseči čim več lahkih golov, kot vselej na tovrstnih tekmah pa bo ključ do uspeha igra v obrambi," je uvodoma dejal Janc in opozoril na kolektivno igro Poljakov. "Poljska ekipa nima nobenega zvezdnika, ki bi lahko prevzel zadeve v svoje roke in odločil tekmo. Bolj so močni kot ekipa, a ne smemo pozabiti, da jih veliko igra za Kielce. Zaustaviti jih moramo na vseh pozicijah," je še dodal krilni igralec katalonskega velikana. "Pred tekmo je čutiti poljsko spoštovanje do slovenskih rokometašev. Skupaj z Zormanom in Jancem smo preživeli lep čas naše kariere na Poljskem, a v soboto ne bo tega prijateljstva. V dvorani Spodek se bo šlo na nož, na tej tekmi moramo dati vse od sebe in osvojiti obe točki," je odločno dejal srednji zunanji igralec Dean Bombač, ki je zaradi bolečin v hrbtu izpustil uvodno tekmo proti Savdijcem, na tekmi proti Poljakom pa bo na voljo selektorju Zormanu.