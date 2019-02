Po predstavitvi dirkalnika ekipe McLaren manjka le še Ferrari

Predstavitve se ta teden kar vrstijo – v sredo so bili aktivni v ekipah Racing Point, ki so dirkalnik predstavili v Torontu, Mercedes, ki je to naredil v Silverstonu, ter pri Red Bullu, ki je za predstavitev prav tako izbral to britansko dirkališče. McLaren, nekoč tudi eden od največjih v družini formule 1, ki pa je v zadnjem času v precejšnji krizi, je za sezono 2019 vse zastavil na novo. Nov dirkalnik MCL34 bosta vozila novinca Carlos Sainz in Lando Norris.

"Zelo smo motivirani, želimo skupaj narediti nekaj velikega. Naše ambicije so vrnitev na pota stare slave, MCL34 je šele začetek te zgodbe," je dejal direktor ekipe Zach Brown. Dirkalnik bo pretežno rumene barve z nekaj modrine na krilcih in na nosu. Verjetno začasne barve so za predstavitev določili pri Red Bullu, kjer v novo sezono vstopajo z novim dobaviteljem motorjev, Hondo. Moštvo s krilci je dirkalnik predstavilo v zanje neznačilni črni in rdeči kombinaciji, še bolj izvirni pa so bili pri ekipi Sauber Alfa Romeo. Uradna predstavitev te ekipe bo sicer prvi dan uradnih testiranj v Barceloni 18. februarja.