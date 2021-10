Po prvem dnevu relija po Kataloniji v vodstvu Neuville

Dirko je sicer bolje začel Elfyn Evans, a se je v večernem delu petkove etape Neuville prebil v vodstvo. Res pa je, da bo boj za zmago še zelo zanimiv, saj Valižan zdaj zaostaja le sedem desetink, Ogier pa 19 sekund, prvo peterico z manj kot minuto zaostanka dopolnjujeta še domačin Dani Sordo (Hyundai) in mladi Finec Kalle Rovanperä (Toyota).

"Vse bolje se počutim v avtu in se že vselim nadaljevanja. Na zavitih cestah bi lahko bil še hitrejši, a nisem našel pravega načina za hiter vstop v ovinke. Jutri bo trasa drugačna, bolj odprta, kar mi bolj ustreza," je prvi dan ocenil vodilni Neuville.

Do konca relija v soboto in nedeljo je še 11 hitrostnih preizkušenj. V boju za letošnji naslov sta ostala samo Toyotina dirkača Evans in Ogier. Valižan, zmagovalec zadnjega relija na Finskem, ima na drugem mestu 166 točk, vodilni Ogier pa 190. Neuville je tretji s 130 točkami, a nima več možnosti, da bi v seštevku prehitel Valižana. Po reliju v Kataloniji se bo sezona 2021 končala z relijem Monza konec novembra.