Po prvem evropskem domačem izpitu: Veliko stvari moramo še popraviti

Kot na na vseh tekmah v lanski sezoni, ko je Krim s Kristiansandom izgubil kar štirikrat, so torej tudi tokrat slavile Skandinavke, pa čeprav so klub zapustile zvezdnice Nora Mörk in Heidi Loke, Švedinja Isabelle Gullden in Madžarka Zsuzsanna Tomori, a so slednje uspešno nadomestile Rusinja Ana Vjahireva, Francozinja Oceane Sercien-Ugolin, zadnji dve leti igralka Krima, in Švedinja Jamina Roberts. "Smo ekipa v nastajanju. Še nekaj časa bo potrebnega, da se podrobno uigramo. Lahko smo veseli, saj smo večji del tekme dobro parirale Norvežankam," je opazila kapetanka Krimovk Barbara Lazović. Nov evropski dvoboj je oddaljen manj kot teden dni. V soboto Krimovke čaka gostovanje pri ekipi DHK Banik Most in prva velika priložnost za osvojitev točk. Trener Dragan Adžić bo lahko veliko odnesel iz dvoboja proti dvakratnim zaporednim evropskim klubskim prvakinjam. "Ekipa Vipersa Kristiansanda je pokazala, da je kakovostnejša. Vseeno sem zadovoljen, da smo jih v delih tekme uspeli zaustaviti in jim konkurirati. Veliko stvari moramo še popraviti in jih nadgraditi," sporoča Črnogorec na klopi serijskih slovenskih prvakinj.