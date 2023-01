Po prvem nosilcu Nadalu slovo še drugega nosilca Ruuda

To je brez dvoma za Jensona Brooksbyja največja zmaga v karieri, do katere bi sicer lahko prišel že v tretjem nizu, vendar je Casper Ruud, ki je po drugem nizu vzel tudi zdravniški odmor, ubranil tri zaključne žoge za zmago. To pomeni, da je moški turnir izgubil prva dva nosilca pred tretjim krogom prvič na katerem koli turnirju za grand slam po letu 2002. Ruud se lani dvakrat igral v finalih turnirjev za grand slam, na OP Francije in OP ZDA. Toda od samega začetka se je boril z neobičajnim slogom igre 22-letnega Brooksbyja, ki je dobil ime po nekdanjem britanskem dirkaču Jensonu Buttonu.

Slovo prvih dveh nosilcev na široko odpira vrata Novaku Đokoviću, da osvoji deseti naslov v Melbournu, in vsaj začasno začasno iztiri Ruudove sanje, da bi postal številka 1 na svetu. To je bil doslej izjemno uspešen turnir za Američane, Brooksbyju pa so se v tretjem krogu pridružili Tommy Paul, JJ Wolf in 20-letni Ben Shelton, ki je na svojem prvem potovanju zunaj ZDA.

Napredoval je tudi peti nosilec Andrej Rubljov. Rus je premagal Finca Emila Ruusuvuorija s 6:2, 6:4, 6:7 (2), 6:3 in poskrbel za dvoboj tretjega kroga z Britancem Danom Evansom.