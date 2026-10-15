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Po prvo zmago v sezoni: Potrebujemo ravnovesje med obrambo in napadom

Ljubljana, 15. 10. 2026 16.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Maja Vojnovič in Tamara Mavsar

Maja Vojnovič je ena najbolj vidna posameznic Krima Mercatorja na začetku sezone rokometne Lige prvakinj. Dolenjska vratarka je proti favoriziranim tekmicam ljubljansko ekipo večkrat držala med živimi, Krimovke so bile konkurenčne, rezultat pa aktiven, a v prvih petih krogih imajo serijske slovenske prvakinje na kontu točkovno ničlo. A to naj bi se že kmalu spremenilo, saj po kopici tekem proti (pre)močnim nasprotnicam, v soboto v slovensko prestolnico prihaja premagljiva Budućnost iz Podgorice.

Krimovke so izgubile tudi svojo peto tekmo v skupini A. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarosu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno mero pred dnevi vzele še tekmice iz Dortmunda. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala v soboto, ko bo v dvorani Tivoli gostila črnogorsko Budućnost, ki je premagala norveško Solo s 23:22 in prišla do prvih točk v sezoni. Ljubljančanke na točke še čakajo ... 

Preberi še Že peti zaporedni poraz rokometašic Krima

Ljubljanska vratarka Maja Vojnovič je prepričana, da bo v soboto ključna obramba. "Verjeti moramo vase in v svojo obrambo, hkrati pa moramo vse, tako igralke kot vratarke, dodati še kanček več. Verjamem, da nas čaka zelo borbena tekma. Prvih točk si resnično želimo, saj trdo treniramo in verjamemo, da si jih zaslužimo. Čeprav smo mlada ekipa, dobro vemo, kakšen je naš cilj."

Po dveh gostovanjih znova pred domače navijače

Po dveh zaporednih gostovanjih v Brestu in Dortmundu se Krimovke konec tedna vračajo v Ljubljano. V soboto bodo v Hali Tivoli gostile črnogorsko Budućnost, s katero jih povezuje dolgoletno medsebojno rivalstvo. Obračuni obeh klubov imajo bogato zgodovino, tokrat pa bodo Krimovke pred domačimi navijači iskale priložnost za prveevropske točke v tej sezoni.

Deja Ivanović
Deja Ivanović
FOTO: Damjan Žibert

"Takoj po žrebu smo vedeli, da bo uvodnih pet krogov Lige prvakinj zelo težkih, saj imamo na sporedu same kakovostne evropske zasedbe. Ta del sezone bo treba nekako preživeti, se ta čas učiti in rasti v igri, da lahko potem v naslednjem delu bolj računamo na točke," je že pred časom pojasnila direktorica kluba Deja Ivanović.

Sobotni obračun v Hali Tivoli bo tudi v znamenju rožnatega oktobra, mednarodnega meseca ozaveščanja o raku dojk, s čimer želij klub poudariti pomen preventive, zgodnjega odkrivanja bolezni in skrbi za zdravje.

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