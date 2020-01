Po sedmih letih spet doma: Poklar v prihodnji sezoni znova v Kopru

Tine Poklar je otrok koprskega rokometa. Z RK Cimos Koper je doživel vse takratne zgodovinske uspehe – naslov državnega prvaka, četrtfinale Lige prvakov, osvojitev Pokala Challenge, naslov pokalnega zmagovalca. Po razpadu le-tega se je preselil v mariborski Branik, od koder je po treh letih prestopil na sever Evrope, natančneje v norveškega prvaka Elverum. Z Elverumom je tri sezone zelo uspešno nastopal tako v domačem prvenstvu (trikrat je postal državni prvak) kot tudi v Ligi prvakov, v kateri je vpisal 117 zadetkov ter bil najbolj učinkovit posameznik svoje ekipe. Pred začetkom te sezone se je odločil za selitev v avstrijskega podprvaka Alpla Hard, s katerim bo letos naskakoval naslov državnega prvaka. V tretjem poskusu (v dogovorih so bili že v preteklih dveh sezonah) so v Koper le vrnili vrhunskega igralca iz domače šole, ki največ igralnih minut preigra na poziciji levega zunanjega, njegove glavne odlike pa so "zabijanje" golov z razdalje ter agresivna in trda igra v obrambi.