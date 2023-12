Po selitvi v Trondheim najprej z Južno Korejo, osnovni cilj olimpijske kvalifikacije

Na letošnjem svetovnem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem je slovenska ženska rokometna reprezentanca z odliko zaključila prvi del tekmovanja. Tekmovanje bo nadaljevala z obračunom proti Južni Koreji. Osnovni cilj Slovenk je preboj v olimpijske kvalifikacije. Vsi trije turnirji bodo na sporedu med 11. in 14. aprilom prihodnje leto. Na njih so se že uvrstili Argentina, Kamerun in Japonska, prostih je še devet mest.

icon-expand Dragan Adžić FOTO: Luka Kotnik

Slovenske rokometašice so z odliko opravile nastope v prvem delu mundiala.

Rokometašice slovenske izbrane vrste bodo v Trondheimu skušale zbrati čim več točk in si tako zagotoviti nastop na enem od treh kvalifikacijskih turnirjev za poletne olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. Nastop v francoski prestolnici, kjer bo nastopilo 12 reprezentanc, so si že izborile Francija, Norveška, Angola, Južna Koreja in Brazilija.

V norveškem Stavangerju so na prvih preizkusih s 30:24 odpravile Islandke in Angolke, na zadnji tekmi pa z izjemno borbeno in srčno igro nudile odličen odpor olimpijskim prvakinjam Francozinjam. Z drugim mestom v skupini D so si priigrale napredovanje v Trondheim, ki bo gostil četrtino tekem drugega dela svetovnega prvenstva. V njem izbranke Dragana Adžića čakajo tri dodatne tekme. Po že omenjenem obračunu z azijskimi predstavnicami, ki so si preko kontinentalnih kvalifikacij že zagotovile mesto na olimpijskih igrah poleti v Parizu, se bodo v petek ob 20.30 pomerile še z Norvežankami in v nedeljo ob 18. uri z Avstrijkami.

"Po vseh izzivih na začetku tokratne reprezentančne akcije in zastavljenih ciljih trenutno vse poteka po načrtu. Na srečo nimamo težav s poškodbami. Vse igralke so na tekmah prikazale visoko motiviranost in največ, česar so sposobne. Verjamem, da smo tudi v drugem delu sposobni igrati na takšni ravni, kot je bilo to v Stavangerju," je ob selitvi z juga v srednjo Norveško za uradno spletno stran RZS dejal selektor Adžić.

icon-expand Maja Svetik FOTO: Damjan Žibert

Pred začetkom drugega dela tekmovanja imajo Slovenke na svojem kontu dve točki, ki so ju prenesle zavoljo zmage proti afriškim prvakinjam Angolkam. Pred njimi se na lestvici nahajata Francija in Norveška, ki sta prenesli štiri točke. Dve točki ima tudi Avstrija, medtem ko sta Angola in Južna Koreja brez točk. V četrtfinale bosta napredovali najboljši reprezentanci skupine II, za preostale pa se bo svetovno prvenstvo zaključilo.