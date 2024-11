Po seriji štirih porazov dobrodošla pavza za Krimovke, konec sezone za Aljo Varagić

Po odstopu Črnogorca Dragana Adžića je slovenske prvakinje prvič na mednarodni sceni vodil dosedanji pomočnik Žiga Novak. Njegove varovanke – tako kot pred tednom dni v Stožicah – niso bile dorasle imenitnim tekmicam iz Francije, v Metzu so doživele četrti poraz v nizu. "Prva želja se nam je uresničila: na igrišču smo pokazali več energije. Na žalost je bilo premalo. Veliko smo govorili o detajlih in ti so odločali. Napadali smo, ničesar nismo imeli braniti. V drugem polčasu smo začeli dovolj hrabro, da bi lahko tekmo obrnili. A energije in moči ni bilo dovolj," je povedal Žiga Novak, ki je opravljal vlogo prvega trenerja ekipe.