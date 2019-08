Po tragediji skrajšali torkovo etapo, je bil kriv močen naliv?

"Organizatorji dirke, žirija in ekipe so se skupaj odločili, da 'nevtralizirajo' četrto etapo dirke po Poljski, da bi se tako poklonili Bjorgu," so v ponedeljkovi večerni izjavi za javnost zapisali organizatorji. "Trasa je bila skrajšana na 133,7 km in zadnji krog bo le en. O vsaki nadaljnji odločitvi glede jutrišnje (torkove, op. a.) etape bomo obveščali v dogovoru z Lotto-Soudalom," so še dodali.

Direktor dirke Czeslaw Langje povedal: "Vse nas je neverjetno pretresla ta tragedija. Z besedami ni moč opisati čustev, ki jih vsi čutimo. Delim bolečino z Bjorgovo družino, njegovo ekipo in vsemi člani kolesarske skupnosti. V isti sapi bi ponovno izrazil našo popolno podporo, Bjorg Lambrecht bo za vedno ostal v naših spominih kot izjemen kolesar in velik človek."

Dvignil naj bi roko

Odpovedali so že torkovo otroško kolesarsko dirko, medtem pa v javnost kapljajo prve podrobnosti tragičnega dogodka. Po poročanju portala Cyclingnewsje neimenovani poljski kolesar, ki ni želel biti imenovan, novinarjem po koncu etape povedal, da je tik pred nesrečo Lambrecht dvignil roko in želel vzpostaviti stik z direktorjem ekipe, a da nihče točno ne ve, zakaj je nato prišlo do padca, ob katerem je Belgijec tako silovito z glavo trčil v betonsko drenažno cev, da je kljub hitremu posredovanju zdravnikov preminil.

Novice o njegovi smrti so do kolegov kolesarjev v cilju prišle kmalu po koncu etape, ki se je za razliko od prejšnjih končala brez glasne glasbe in navijačev, ki so se v tišini razkropili. To je prvi smrtni primer na dirki po Poljski, odkar je leta 1993 postala profesionalna.

Ackermann: Povsem sem poklapan

"Videli smo, da je padel, ne veš, kaj bi storil, ali bi se ustavil ali ne, a mislili smo, da je bolje vse skupaj prepustiti zdravnikom. Ko nekako vidiš, da je okoli njega veliko ljudi, lahko slutiš, da je hudo," je povedal Brian Holm, ki je mimo nesreče zapeljal z avtomobilom ekipe Deceuninck-QuickStep DS.

Lambrecht je veljal za velikega talenta, ki so mu napovedovali boj za zmago na največjih dirkah, na nedavnem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku je bil srebrn na dirki kolesarjev do 23 let. Sožalje družini je nemudoma izrazil zmagovalec etape Pascal Ackermann: "Danes rezultat dirke ni pomemben. Povsem sem poklapan, ko sem slišal današnje tragične novice, rad pa bi osebno poslal moje najgloblje sožalje družini in prijateljem Bjorga Lambrechta ter vsem pri Lotto-Soudalu."

Močen naliv v trenutku nesreče

Glede na to, da je bila etapa povsem ravninska, okoli ponesrečenega Belgijca pa naj ne bi bilo nobenega od tekmecev, je šlo očitno res za nesrečen splet okoliščin. Lambrechta so po nesreči prepeljali v bolnišnico v Rybniku, kjer pa mu življenja niso mogli več rešiti.

"Ne vemo, zakaj je padel, zgodilo se je na povsem položni cesti," je dejal zdravnik dirke Ryszard Wisniewski. "Takoj za tem smo poskusili z masažo srca, nato smo poklicali helikopter, a njegovo stanje je bilo tako resno, da ga ni mogel prepeljati. Zato smo nadaljevali z reanimacijo na mestu dogodka, nato pa smo ga v bolnišnico prepeljali z reševalnim vozilom. Sledilo je še več reanimacije na poti do bolnišnice, a je tam umrl sredi operacije."

Razmere na cesti so bile spremenljive, po nekaterih posnetkih pa se je v trenutku nesreče na kraju tragičnega dogodka močno ulilo. Po mnenju poznavalcev je to le še dodaten dokaz, kako prav so imeli organizatorji zadnje dirke po Franciji, ko so zaradi slabega vremena prekinili eno od etap in eno naslednjih tudi skrajšali. Žal je nesreča Lambrechta nov dokaz, kako nevarno je v resnici kolesarstvo.

Razmere na cesti v trenutku Lambrechtove nesreče: