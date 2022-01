Po španskih rokometaših v veliki finale EP še Švedi

Po španskih rokometaših so si najbolj prestižno tekmo na letošnjem zaključnem turnirju stare celine priigrali še Švedi, ki so na kolena položili Francoze. Švedska bo v nedeljo naskakovala svojo peto zlato kolajno na evropskih prvenstvih, potem ko je bila najboljša na Portugalskem 1994, v Italiji 1998, na Hrvaškem 2000 in na Švedskem 2002, medtem ko bo Španija naskakovala tretje zaporedno zmagoslavje po turnirjih na Hrvaškem 2018 ter na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji 2020.

Francozi začeli, Švedi zaključili

Drugi polfinalni obračun v madžarski prestolnici je imel tudi slovenski pridih, pravico sta delila Bojan Lah in David Sok. Tekmo so bolje odprli galski petelini, po njihovem vodstvu s 5:1 pa so se prebudili tudi Skandinavci. V 20. minuti so izenačili na 10:10, v končnici prve polovice tekme pa po sijajnih obrambah Andreasa Palicke in simultanki Jima Gottfridssona na polčasu vodili s 17:14.