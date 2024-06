'Po takem porazu si še bolj izmučen, stres te še dodatno izmuči'

OGLAS

Odbojkarska liga narodov nima več neporažene ekipe. Kot zadnji so brez poraza zdržali Slovenci, ki pa so po šestih zmagah, štirih na prvem turnirju v Antalyi in dveh na turnirju v Fukuoki, zabeležili prvi poraz. Slovenija je na lestvici zdaj padla na četrto mesto, pred njo so Italijani, Poljaki in Japonci, v boju za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu pa poraz ni tragičen.

"Danes nismo tako učinkovito igrali, kot bi si želeli. Japonci so bili zares zelo dobri v obrambah in protinapadih, tudi s servisom so nam danes povzročali kar precej težav. Mi pa ogromno protinapadov nismo znali izkoristiti in od tod zmaga s 3:1 za Japonce. Jutri bo zadnja tekma proti Bolgariji za nas zelo pomembna, saj vemo, da so tekmeci na lestvici precej za nami. Morali se bomo čim prej spočiti in dobro pripraviti, so zelo mlada in močna ekipa, zelo si želijo zmagovati. Morali bomo res paziti na to in se kar najbolj spočiti," je po porazu dejal slovenski bloker Alen Pajenk.

Z njim niso izgubili veliko točk za lestvico mednarodne zveze in so še naprej v dobrem položaju. Bo pa zdaj še toliko bolj pomembna zadnja tekma drugega turnirja proti Bolgariji. Za mirnejšo vrnitev v Ljubljano, kjer bo zadnji turnir rednega dela, bodo potrebovali zmago. "Danes se je videlo, da nismo bili čisto na svoji ravni. Mislim, da smo na včerajšnji tekmi zares porabili zelo veliko energije in čeprav smo si danes želeli odigrati boljše, je bilo to enostavno vse, kar smo lahko dali od sebe. In to je bilo premalo za tako kakovostno in tako motivirano ekipo Japonske. Jutri nas čaka zelo pomembna tekma. Morali se bomo dobro spočiti in se boljše pripraviti kot danes. Ne bo lahko igrati tretji dan zaporedoma, a vemo, da nam ta tekma lahko zelo veliko odnese. Nismo garali, kot smo, da smo nabrali vse te točke, da bi jih jutri tako z lahkoto podarili. Moramo biti boljši in proti Bolgarom odigrati na najvišji možni ravni," je proti tekmi z Bolgarijo že pogledoval Gregor Ropret.