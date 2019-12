Po tesnem porazu s Srbijo slovenske rokometašice ostale brez izločilnih bojev na SP

Varovanka slovenskega selektorja Uroša Bregarja žal ni uspelo storiti še tistega zadnjega koraka k preboju v izločilne boje letošnjega svetovnega prvenstva v rokometu na Japonskem.



Čeprav so slovenske rokometašice v odločilnem obračunu skupinskega dela v Kumamotu nekajkrat vodile tudi z več kot tremi zadetki razlike proti favorizirani reprezentanci Srbije, pa so na koncu kapetanka Ana Gros, Tjaša Stanko in druščina morale priznati premoč tokratnim tekmicam, ki so slavile z 29:27. Prav Grosova in Stankova sta bili nerešljivi uganki za nasprotnikovo obrambo, saj sta dosegli kar 18 zadetkov od skupnih 27 slovenske reprezentance. Toda po drugi strani nista imele ustrezne pomoči v ostalih soigralkah, ki so sicer opravile dobro delo v obrambi, a ko bi bilo potrebno prispevati še kakšen zadetek ali dva, ki bi bržkone prelomil(-i) tekmo v našo korist, jih najboljši posameznici v Bregarjevi zasedbi nista dočakali.



Sanjski uvod, slabše nadaljevanje Slovenije

Tekma pred lepim številom gledalcev se je za Slovenke začela naravnost sanjsko. Z uvodnih 5:0 so nakazale, da je nesrečen torkov nepričakovano visok poraz z Angolo že zdavnaj pozabljen. S čvrsto obrambo 6-0 in nekaj obrambami vratark Branke Zec in Amre Pandžić so naše reprezentantke prišle do nekaj hitrih protinapadov, ki so jim v peti minuti prinesle lepo prednost petih zadetkov (5:0). A kot smo že vajeni na tem svetovnem prvenstvu, je v igri slovenske reprezentance prišlo do kriznih minut, ki so jih fizično močnejše in izkušenejše nasprotnice znale unovčiti. V srbski izbrani vrsti je bila za našo obrambo nerešljiva uganka agilna krožna napadalka Slađana Pop--Lazić, ki se je na koncu ustavila pri osmih zadetkih.