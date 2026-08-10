icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Sprejem mladinske rokometne reprezentance do 18 let Aljoša Kravanja

Sprejem mladinske rokometne reprezentance do 18 let Aljoša Kravanja

Sprejem mladinske rokometne reprezentance do 18 let Aljoša Kravanja

Sprejem mladinske rokometne reprezentance do 18 let Aljoša Kravanja

Sprejem mladinske rokometne reprezentance do 18 let Aljoša Kravanja

Sprejem mladinske rokometne reprezentance do 18 let Aljoša Kravanja

Sprejem mladinske rokometne reprezentance do 18 let Aljoša Kravanja

Sprejem mladinske rokometne reprezentance do 18 let Aljoša Kravanja















Izbranci nekdanjega trenerja RK Maribor Branik Marka Šibile so v Srbiji nizali zmago za zmago, le v finalu so bili premočni nemški vrstniki s 36:27. Pred tem so v prvem delu v skupini ugnali Severno Makedonijo, Švedsko in Francijo, v glavnem delu pa še Nemčijo in Srbijo. V četrtfinalu so bili boljši od Madžarov, v polfinalu pa še od Dancev.

Selektor Marko Šibila FOTO: Aljoša Kravanja

"Potrudili smo se maksimalno. Enkrat uspe, drugič ne. Nam je. Moramo biti zadovoljni, čeprav v finalu ni šlo vse po načrtih. Poželi smo veliko pozitivnih mnenj, tako da je pred slovenskim moškim rokometom svetla prihodnost. Zagotovo se bodo fantje izkazali še na klubski in reprezentančni ravni," je povedal Šibila.

MVP evropskega prvenstva v rokometu do 18 let Jaka Podvršič. FOTO: Aljoša Kravanja

Levoroki desni zunanji igralec Jaka Podvršič, ki bo v novi sezoni igral za ljubljanski Slovan, je bil na koncu izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva, v idealni postavi pa sta mesto dobila desnokrilni igralec Maks Ilc in krožni napadalec Tjaš Erčulj.

"Po tekmi nam je bilo vsem težko, ker ko enkrat prideš v finale, si želiš zlato medaljo. Ampak mislim, da po prespani noči vsi bolj cenimo, kar nam je uspelo, in se zavedamo, da nam je uspelo nekaj velikega, kar si pred petimi tedni, ko smo se zbrali, nismo predstavljali, da nam kaj takega lahko tudi uspe," je povedal Podvršič, ki se do naslednjega EP do 20 let še vidi v Sloveniji pri Slovanu.

"Poleg čestitk s strani zveze in državnega vrha se bom najprej zahvalil staršem. Brez te podpore ne bi prišli do sem. Na drugem mestu je strokovni štab, super je opravil svoje delo. Ko sem prišel v sredo v Beograd, kjer smo se pogovarjali tudi za EP 2034 o skupni kandidaturi s Srbi in Makedonci, so mi dejali, da ti fantje igrajo izjemen rokomet, takega kot člani. Verjamem, da bo res svetla prihodnost za vse vas," je mlade nagovoril Bor Rozman in razkril, da bodo fantje dobili nagrado zveze v višini 150 evrov, od OKS pa štipendijo v višini 250 evrov.

"Zavedamo se, kaj nam je uspelo, sicer medalja ni zlata, ampak je srebrna. To smo prespali in z mislimi smo že v naslednjem letu, ko nas čaka svetovno prvenstvo, kjer lahko popravimo rezultat. Bili smo statični, nismo se dovolj gibali, to je prineslo Nemčiji veliko prednost, ki je nismo mogli nadoknaditi," je po končanem uspešnem evropskem prvenstvu dejal kapetan reprezentance Luka Kresal.

Z leve proti desni: podpredsednik Rokometne zveze Slovenije Sebastjan Gergeta, selektor članske reprezentance Uroš Zorman in predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman. FOTO: Aljoša Kravanja