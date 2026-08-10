Izbranci nekdanjega trenerja RK Maribor Branik Marka Šibile so v Srbiji nizali zmago za zmago, le v finalu so bili premočni nemški vrstniki s 36:27. Pred tem so v prvem delu v skupini ugnali Severno Makedonijo, Švedsko in Francijo, v glavnem delu pa še Nemčijo in Srbijo. V četrtfinalu so bili boljši od Madžarov, v polfinalu pa še od Dancev.
"Potrudili smo se maksimalno. Enkrat uspe, drugič ne. Nam je. Moramo biti zadovoljni, čeprav v finalu ni šlo vse po načrtih. Poželi smo veliko pozitivnih mnenj, tako da je pred slovenskim moškim rokometom svetla prihodnost. Zagotovo se bodo fantje izkazali še na klubski in reprezentančni ravni," je povedal Šibila.
Levoroki desni zunanji igralec Jaka Podvršič, ki bo v novi sezoni igral za ljubljanski Slovan, je bil na koncu izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva, v idealni postavi pa sta mesto dobila desnokrilni igralec Maks Ilc in krožni napadalec Tjaš Erčulj.
"Po tekmi nam je bilo vsem težko, ker ko enkrat prideš v finale, si želiš zlato medaljo. Ampak mislim, da po prespani noči vsi bolj cenimo, kar nam je uspelo, in se zavedamo, da nam je uspelo nekaj velikega, kar si pred petimi tedni, ko smo se zbrali, nismo predstavljali, da nam kaj takega lahko tudi uspe," je povedal Podvršič, ki se do naslednjega EP do 20 let še vidi v Sloveniji pri Slovanu.
"Poleg čestitk s strani zveze in državnega vrha se bom najprej zahvalil staršem. Brez te podpore ne bi prišli do sem. Na drugem mestu je strokovni štab, super je opravil svoje delo. Ko sem prišel v sredo v Beograd, kjer smo se pogovarjali tudi za EP 2034 o skupni kandidaturi s Srbi in Makedonci, so mi dejali, da ti fantje igrajo izjemen rokomet, takega kot člani. Verjamem, da bo res svetla prihodnost za vse vas," je mlade nagovoril Bor Rozman in razkril, da bodo fantje dobili nagrado zveze v višini 150 evrov, od OKS pa štipendijo v višini 250 evrov.
"Zavedamo se, kaj nam je uspelo, sicer medalja ni zlata, ampak je srebrna. To smo prespali in z mislimi smo že v naslednjem letu, ko nas čaka svetovno prvenstvo, kjer lahko popravimo rezultat. Bili smo statični, nismo se dovolj gibali, to je prineslo Nemčiji veliko prednost, ki je nismo mogli nadoknaditi," je po končanem uspešnem evropskem prvenstvu dejal kapetan reprezentance Luka Kresal.
Podrobno je vse spremljal tudi Uroš Zorman. "Dve kolajni v roku približno meseca. Smo edina država, ki je v obeh kategorijah vzela medaljo. Tako da se za prihodnost slovenskega rokometa ni bati. Je pa to šele začetek, do članske ekipe je treba še veliko narediti. Je pa to motivacija, so na pravi poti in na njej je treba vztrajati. V mladih letih je bilo že veliko šampionov, ki pa jih pozneje ni bilo nikjer. Sta pa ta uspeha dokaz, da je prihodnost res svetla," je povedal Zorman.
Ta je zadovoljen tudi s tem, da reprezentance sledijo želenim smernicam. "Pri teh letih še manjka malo kombinatorike, ampak igrajo hiter rokomet s hitrim prenosom žoge, dinamično obrambo in menjavo mest, pretok žoge je dober," je zaključil Zorman.
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