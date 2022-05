Po uspehu v Litvi Slovenke sedaj na Portugalsko

Naša reprezentanca je bila tudi na tretji tekmi turnirja v Litvi prepričljiva. Z 9:0 je porazila domačinke in zmagovito sklenila nastop. "Vesel in ponosen sem. Ekipa je pokazala, kako se bori za dres, punce so odigrale kvalitetno, izpolnile pa so vse, kar smo se dogovorili – od prve tekme naprej. Pred turnirjem nisem imel velikih napovedi, saj nismo poznali konkurence. Ogromno smo stavili na prvo tekmo, ki so jo punce tudi taktično opravile izjemno. Drugi dve tekmi smo odigrali zbrano in osredotočeno ter potrdili prvo mesto v skupini," je po lepem uspehu za uradno spletno stran NZS povedal selektor Drago Adamič. "Zelo sem ponosna na svojo ekipo, na turnirju v Litvi smo odigrale zelo kvalitetno in timsko. Komaj že čakamo drugi del kvalifikacij, da se tudi tam pokažemo," je dodala naša igralka Anja Ložar.

Tekme na turnirju v Litvi:

Slovenija – BiH 3:1 (2:0)

1:0 Novak (15.), 2:0 Marković (20./AG), 3:0 Kos (22.), 3:1 Milović (35.)

Kazahstan – Slovenija 1:11 (1:8)

0:1 Škvorc (1.), 1:1 Fedyakina (2.), 1:2 Škvorc (5.), 1:3 Ložar (11.), 1:4 Žvokelj (12.), 1:5 Tkach (14./AG), 1:6 Adamič (15.), 1:7 Ložar (17.), 1:8 Novak (20.), 1:9 Kranjc (35.), 1:10 Škvorc (35.), 1:11 Kozina (39.)

Litva – Slovenija 0:9 (0:4)

0:1 Ermenc (4.), 0:2 Ložar (10.), 0:3 Žvokelj (12.), 0:4 Šnofl (20.), 0:5 Kos (22.), 0:6 Kos (22.), 0:7 Kozina (26.), 0:8 Kos (29.), 0:9 Kranjc (36.)