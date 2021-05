Po zmagi na kronometru v rožnati majici Ganna, Tratnik 23.

Svetovni prvak v kronometruFilippo Ganna je dosegel 14. zmago v karieri, peto v etapah na domači tritedenski pentlji. Na drugi je Affini zaostal deset sekund, Foss pa 13. Po nekaj tednih nekoliko slabših nastopov je Ganna na domači dirki postal prvi kolesar po Francescu Moserjuv 80 letih prejšnjega stoletja, ki je dvakrat zapovrstjo dobil prvo etapo Gira. Od Slovencev sta bila na startu predstavnika Bahrain Victoriousa, Jan Tratnikin Matej Mohorič. Tratnik je prvo preizkušnjo Gira v svoji priljubljeni disciplini končal na 23. mestu s časom 9:19, kar je bilo nekaj manj kot 32 sekund počasneje od zmagovalca. Mohorič je bil še šest sekund počasnejši od rojaka, zasedel pa je 38. mesto. Od kolesarjev, ki se bodo merili za skupno zmago na 104. Giru, sta bila najhitrejša člana Deceuninck-Quick-Stepa, PortugalecJoao Almeida in Belgijec Remco Evenepoel. Zasedla sta četrto oz. sedmo mesto z zaostankoma 17 oz. 19 sekund. Rus Aleksander Vlasov (Astana-Premier Tech) je zaostal 24 sekund in zasedel 11. mesto. Domači up Domenico Pozzovivo (Qhubeka ASSOS) je bil 21. z 31 sekundami zaostanka, Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers) je bil 40. (+0:38), sekundo hitrejša sta bila Britanca Simon Yates (BikeExchange) in Hugh Carthy (EF Education-Nippo). Španec Mikel Landa, za katerega bosta kot pomočnika delala Tratnik in Mohorič, pa je zaostal 48 sekund.

V nedeljo bo na vrsti druga etapa od Stupinigija do Novare, ki bo dolga 179 km, pričakovati pa je obračun najboljših sprinterjev.



Izidi, Torino - Torino (8,6 km), vožnja na čas:

1. Filippo Ganna (Ita/Ineos Grenadiers) 8:47

2. Edoardo Affini (Ita/Jumbo-Visma) + 0:10

3. Tobias Foss (Nor/Jumbo-Visma) 0:13

4. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-Step) 0:17

5. Remi Cavagna (Fra/Deceuninck-Quick-Step) 0:18

...

23. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 0:31

38. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-McLaren) 0:38