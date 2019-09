Po zmagi nad Hrvati težko delo v četrtfinalu namiznoteniškega EP

Ti so zadnje desetletje vladarji evropskega namiznega tenisa, Slovence so premagali tudi v polfinalu prejšnjega prvenstva, čeprav z velikimi težavami.

"Žreb nam ni bil naklonjen, a se ne bomo predali," zatrjuje Bojan Tokić, ki je v dvoboju s Hrvaško, prispeval točko, dve pa je pridobil Darko Jorgić. Slednji je v prvem dvoboju proti Andreju Gačinizaostajal z 1:2, a nato dobil naslednja dva niza in povedel svojo ekipo v vodstvo. Tudi Tokić je proti Tomislavu Pucarjuzaostajal z 1:2, nato izenačil na 2:2. V odločilnem nizu je že vodil s 7:3, a prednost zapravil, Hrvat je celo povedel z 9:8, a se je Novogoričan zbral, prišel do zaključne žoge, drugo je tudi izkoristil.

Tokić: Darko je odigral maestralno

S tem drame še ni bilo konec.Deni Kožulje izničil zaostanek 0:2, a v petem nizu že na začetku zaostal, nato pa tekmeca ni več ujel. Še najmanj težav je imel v četrtem dvoboju Jorgić, Pucarja, velikega konkurenta iz mlajših selekcij, je ugnal s 3:1.

"To ni bila navadna tekma. Dvoboj s Hrvati ni kot dvoboj s Francozi, Grki, Danci... To je dvoboj sosedov, v katerem si nihče ne želi izgubiti. A živčnosti nismo kazali. Poskušali smo skrivati emocije, v podzavesti pa so zagotovo obstajale. Največ pri Darku, ki je kazal največjo željo. A je odigral maestralno. Tudi sam sem končno pokazal dober namizni tenis, ki mi bo pomagal pri samozavesti. Te v zadnjem letu nisem imel, upam, da bo zdaj bolje. Res je škoda, da se bomo v četrtfinalu merili z Nemci, dobili smo najtežjega možnega tekmeca," je po zmagi nad Hrvaško dejal Tokić.

Dekleta so tekmovanje končala že po predtekmovanju, saj se v novem sistemu ne igra za posamezne uvrstitve.

Izidi EP v namiznem tenisu:

SLOVENIJA ‒ HRVAŠKA 3:1

Darko Jorgić ‒ Andrej Gačina 3:2 (11, -7, -6, 4, 8)

Bojan Tokić ‒ Tomislav Pucar 3:2 (4, -12, -7, 3, 10)

Deni Kožul ‒ Frane Kojić 2:3 (-7, -9, 9, 5, , -6)

Darko Jorgić ‒ Tomislav Pucar 3:1 (7, 3, -6, 7).