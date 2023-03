Po zmagi v Podgorici v Maribor po prvo mesto v skupini

Slovenci, ki so doma Črnogorce premagali s 3:1, so tekmo odlično odprli, Igor Osredkar je po minuti in pol igre zadel vratnico, le pol minute pozneje pa je po podaji Nejca Hozjana v polno zadel Teo Turk. Na 2:0 je v 12. minuti povišal Jure Suban, pred tem je nekajkrat uspešno posredoval tudi slovenski vratar Nejc Berzelak. Slovenija, ki je imela ob koncu prvega dela tudi nekaj sreče, saj so tudi gostitelji zadeli okvir vrat, je svojo prevlado na igrišču nadaljevala tudi v drugem. Po nekaj zgrešenih priložnostih je v 25. minuti tretji gol dosegel Klemen Duščak. Črnogorci so prek Lazarja Kosića znižali zaostanek, a to v slovenski vrsti ni povzročilo panike. V 38. minuti je Žiga Čeh postavil končni izid, že prej bi lahko dosegli še kakšen gol, Žan Janež je še enkrat stresel okvir vrat.