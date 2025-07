Uspešen začetek WTT turnirja v Bukarešti je tudi za Tamaro Zidanšek, ki je bila od kitajske nasprotnice boljša v dveh nizih.

Ljubljančanka je popustila v zaključku dvoboja. "Sem razočarana, saj je bila tekmica premagljiva, po drugi strani pa sem zadovoljna, da sem imela to priložnost in da sem se do konca borila za zmago. Počasi se vračam na raven, na kateri sem že bila, seveda pa je treba biti na tej poti potrpežljiv. Motivacija je na najvišjem nivoju in že naslednji teden bo nova priložnost," je za uradno spletno stran krovne teniške zveze dejala Kaja Juvan, ki je na lestvici WTA trenutno na 240. mestu.