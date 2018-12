Podaljšal zvestobo: Ocvirk trener Celja do leta 2021

"V Tomaža Ocvirkasmo imeli že ob imenovanju polno zaupanje, ki ga sedaj s podpisom pogodbe do leta 2021 samo še potrjujemo. Je dolgoletni član kluba, predan delu, disciplini in odličen strokovnjak, ki lahko s to ekipo doseže veliko. Cilji kluba so jasni, prepričani smo, da so dosegljivi in želimo jih uresničevati s Tomažem na čelu članske zasedbe," je v zvezi s tem dejal direktor celjskega kluba Rok Plankelj. "Ponos je voditi člansko ekipo Celja Pivovarne Laško in to odgovornost bi sprejel vsakič znova. Vsekakor se želim vsem v klubu zahvaliti za zaupanje, ki mi je bilo izkazano. Hvala tudi fantom ter sodelavcem, ki se trudijo na treningih in tekmah, da skupaj dosegamo zastavljene cilje ter hvala navijačem za podporo in energijo, ki nam jo dajejo. Ker se izteka koledarsko leto, pa bi rad že sedaj izkoristil priložnost in vsem skupaj zaželel vesel, miren in srečen zaključek letošnjega leta ter predvsem vse dobro v letu, ki prihaja. Za nas bo to gotovo polno izzivov," je dejal Ocvirk.



"Cilji morajo biti visoki. Že pred tekmo s Flensburgom sem fantom povedal, da premoremo kakovost, s katero se je možno uvrstiti v osmino finala Lige prvakov. Zdaj, ko smo premagali še Motor, Zagreb in remizirali z Nantesom, smo se še za korak približali ciljem. A vsem je jasno, da ni narejenega še prav nič, skupina je zelo izenačena, tudi drugi rezultati nam niso šli v našo korist, zato se moramo dnevno dokazovati, da bi bili nekega dne lahko uspešni. Vem, da fantom ne manjka želje in volje, pomembno pa je, da je pred spomladanskim delom tekmovanja še vse odprto," je o mednarodnih ciljih v tej sezoni dejal Ocvirk, na domačem prizorišču pa želijo Celjani ubraniti naslova državnega in pokalnega zmagovalca.