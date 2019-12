Podelili bodo nagrade najboljšim slovenskim športnikom v letu 2019

Društvo športnih novinarjev Slovenije bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani na tradicionalni prireditvi Športnik leta podelilo priznanja slovenskim športnicam in športnikom za njihove izjemne uspehe v iztekajočem se letu. Kdo bo nasledil lanske slavljence, bo znano po osmi uri zvečer. Lani sta si naziva najboljših prislužila takrat še devetnajstletna najstnika, košarkarski zvezdnik Luka Dončić in športna plezalka Janja Garnbret. Jadralna posadka v razredu 470 Tina Mrak in Veronika Macarol je postala najboljša ekipa lanskega leta, priznanje za obetavno športno osebnost leta je prejel kolesar Tadej Pogačar.

Letošnji podeljevalci bodo uspešni Slovenci, ki so s svojim delom pustili velik mednarodni pečat na številnih področjih. Med tistimi, ki bodo v dvorani, bosta tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in slovenski predsednik Borut Pahor. Predsednik Pahor bo dve uri pred tem za najboljše slovenske športnike v predsedniški palači pripravil tudi tradicionalni sprejem ob koncu leta. Uro pozneje se bodo najboljši slovenski športniki in drugi ugledni gostje sprehodili po modri preprogi v Cankarjevem domu.

Voditelja bosta, tako kot lani, športni novinar Saša Jerkovič in igralka Ajda Smrekar, pripravljen je tudi zabavni program. Podelitev je prvič potekala leta 1968, ko sta bila najboljša telovadec Miroslav Cerar in atletinja Marjana Lubej.